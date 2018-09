Tratan ruta para leyes de reforma laboral

Ciudad de México— El presidente del Senado, Martí Batres, se reunió con la próxima titular de la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde, con abogados y dirigentes de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).El encuentro fue para analizar una ruta que descongele las leyes secundarias de la reforma laboral, principalmente lo relacionado a la democracia sindical."Coincidimos en la necesidad de combatir los llamados contratos de protección", publicó Batres en Twitter.Alcalde añadió en entrevista que esperan reactivar la discusión de las leyes secundarias que debieron entrar en vigor en febrero pasado, pero que se encuentran congeladas en el Senado ante la falta de acuerdos."Garantizar la libertad, la democracia y la transparencia sindical es la vía idónea para ir terminando con los contratos de protección, que son los contratos que se firman a espaldas de los trabajadores, sin consulta previa", dijo la próxima funcionaria federal.La reforma laboral que, entre otros aspectos, busca agilizar la resolución de conflictos laborales y crear un nuevo órgano independiente que pueda encargarse del registro de los sindicatos, entró en vigor en febrero de 2017 y la Constitución previó un año para las leyes secundarias, que aún no se han aprobado.La futura Secretaria del Trabajo comentó que aún no se tiene una fecha para destrabar la discusión, ahora que Morena es mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero que ya se analiza su discusión.Indicó que las nuevas reglas de democracia sindical deberán impactar en sindicatos como el de Pemex."La libertad, la democracia y la transparencia tienen que aplicarse para todos, no es selectiva", advirtió.A la reunión de hoy asistieron los abogados laborales Arturo Alcalde y Bertha Luján, además de los dirigentes de la ANDA Elizabeth Aguilar, Marco Treviño y Felipe Nájera.Batres también informó que este sábado tuvo un encuentro con académicos de la UNAM, el Instituto Mora, la Ibero y la BUAP, como Gloria Vázquez, Simón Lucatello, Irasema Alcántara, Mario Garza, Daniel Rodríguez, Alejandra López y Ricardo Tena para hablar sobre la creación de la Secretaría de Seguridad."Plantearon la inconveniencia de trasladar el tema de Protección Civil a la SSP", tuiteó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.