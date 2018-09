Largas filas para reconocer prendas de fosa en Veracruz

Xalapa.- En dos días, más de 70 familiares de desaparecidos han acudido a la Dirección de Servicios Periciales de Veracruz para intentar ubicar a sus familiares con ayuda de las prendas de ropa que fueron halladas en la fosa clandestina de la comunidad de Arbolillo del municipio de Alvarado, publicó El Universal.La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó el hallazgo de166 cráneos humanos que en las últimas horas aumentaron a 174, además se ubicaron 144 credenciales de elector y más de 200 prendas de vestir, entre éstas, algunas de bebés y menores de edad.Se trata de la segunda fosa clandestina más grande del Estado, pues la primera es Colinas de Santa Fe del puerto de Veracruz, donde suman 295 cuerpos hallados.Familiares de personas desaparecidas de todo el estado hacen largas filas en las oficinas de la Fiscalía en espera de que se les permita ver el catálogo fotográfico de todo lo encontrado en el cementerio clandestino de Arbolillo.Hay quienes ven con duda que la Fiscalía de Veracruz, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, no haya informado antes a los Colectivos de búsqueda sobre este hallazgo.La integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C, Anaís Palacios, no descartó que el anuncio haya sido un intento desesperado de la Fiscalía por mostrar que sí trabaja."No sé si es un acto desesperado de la Fiscalía por decir que está trabajando; desde mi punto de vista no encuentro la lógica de hacer esto. Si querían demostrar a la sociedad que estantes rebajando, debieron mantener otros canales de comunicación para informar e incluir a las familias".Dijo que se violó el derecho de las víctimas a conocer la verdad y recordó que hasta el día en que estén en funciones, las actuales autoridades tienen la responsabilidad hacer un esfuerzo por investigar los delitos."Ya debería dejar de verse como la administración de Yunes o el gobierno entrante porque quienes están en medio don las familias. Debe dejar de verse como un asunto político, de venganza, revancha y berrinche".Cuestionada sobre la información de hallazgo de ropa de menores de edad en las fosas clandestinas, dijo que conocen de algunos casos de hace algunos años atrás."Recientemente no tenemos casos, pero sí sabemos de desapariciones de tres o cuatro integrantes de una familia. No encontramos coincidencia con los casos ya registrados, pudieran ser de la zona del centro, del puerto, de Boca del Río".Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, señaló que hasta ahora no se han registrado identificaciones, pero que durante la semana es posible que llegue más gente interesada en revisar el catálogo de casos.Dijo que actualmente no hay una queja interpuesta ante la CEDH por la falta de información de la Fiscalía y por no haber incluído a los colectivos en los trabajos de Búsqueda.No obstante, consideró que el hecho de que hasta ahora no se haya interpuesto la queja no qjeire decir que en algún momento no se pueda interponer.