Ciudad de México.- A partir de este viernes a las 17:00 horas estarán disponibles para los familiares las fotografías de las prendas, accesorios e identificaciones halladas junto a las 166 personas en fosas clandestinas en el Municipio de Alvarado, en Veracruz.Las imágenes y la información podrán ser consultadas en la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado en Xalapa."Se ha solicitado la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de la Comisión de la Verdad del H. Congreso del Estado y del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía General, para que exista acompañamiento victimológico y psicológico para las personas que acudan", detalló la Fiscalía en un comunicado.El registro para consultar los álbumes fotográficos se realizará a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión de la Verdad del Congreso, la cual coadyuvará con la Fiscalía para la organización de estas jornadas."La Fiscalía reitera que toda la información disponible relacionada con los hallazgos estará a disposición de las víctimas indirectas, para procurar la identificación de indicios", puntualizó.En un comunicado conjunto, 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas calificaron de irresponsables las acciones del Fiscal General Jorge Winckler Ortiz por no involucrarlos en los hallazgos."El informe del Fiscal General habla de hallazgos documentados en el predio, sin embargo se desconoce si la escena fue procesada de manera adecuada y si hay más restos, cuál fue el proceso para determinar el tiempo que los restos humanos llevaban en ese lugar, cuánto tiempo tardarán en procesarlo y si solo se trata de 32 fosas o el número es mayor", expusieron.Señalaron que la Fiscalía debe apegarse a los protocolos de notificación, aún cuando no conozca la identidad de los cadáveres localizados evitando la violación de los principios de enfoque humanitario, no revictimización y participación conjunta de los familiares."Exigimos estar incluidos en las labores que realiza la Fiscalía y el equipo de trabajo de acuerdo a lo que establece la ley a través de los mecanismos contemplados en las mismas para que garanticen nuestro derecho a participar de estas acciones", manifestaron."Asimismo que se nos permita el acceso a la carpeta de investigación ministerial para su revisión con expertos ciudadanos en el tema".Entre los colectivos que firman el comunicado se encuentran Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Corazones Perdidos Xalapa, Solecito Veracruz, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos y Familiares en Búsqueda María Herrera.

