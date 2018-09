Ciudad de México.- El volumen de exportaciones mexicanas de autos a las que Estados Unidos podría gravar con un arancel de 25 por ciento por motivos de "seguridad nacional" podría alcanzarse en 2022, de acuerdo con estimaciones de BBVA Bancomer.En la renegociación comercial, ambos países acordaron que Washington impondría un arancel de hasta 25 por ciento a las importaciones de vehículos fabricados en México por encima de 2.4 millones de unidades, no obstante, el país negoció una carta paralela para proteger de cuotas extras los envíos de autos que sean menores a esa cantidad.México exportó 1.8 millones de autos y SUVs a Estados Unidos en 2017 y, con base en el ritmo de crecimiento, BBVA Bancomer estima que el tope negociado llegue dentro de 4 años.Bancomer detalló, además, que pese a que el acuerdo representa un deterioro en las condiciones para el principal sector exportador respecto al TLCAN, el automotor, no afectará de forma notoria su competitividad e incluso, por la carta paralela, podría aumentarla en el corto plazo en caso de que Estados Unidos terminara imponiendo aranceles del 25 por ciento a las importaciones automotrices.Sobre la vigencia del nuevo acuerdo, a 16 años, determinó que contribuirá a que la inversión privada, doméstica y extranjera eventualmente recupere su dinamismo y contribuya con mayor incidencia al crecimiento económico de los próximos años.Asimismo, aseguró que el que no se le haya permitido al gobierno de Estados Unidos subir significativamente el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) a las importaciones de vehículos automotrices para el año 2020 fue clave en el acuerdo preliminar.Puesto que, un posible aumento del arancel de NMF podría incentivar el cumplimiento tanto de la nueva regla de origen como de la cláusula de producir entre 40% y 45% del valor de un vehículo automotriz en regiones con un salario mínimo de 16 dólares la hora.Un incruento en el sueldo de los trabajadores que, en opinión de BBVA, es factible gracias a mayores márgenes de utilidades de la industria automotriz en México, los cuales se han beneficiado por la depreciación real del peso de los últimos dos años.Así, eventualmente, mejores salarios en el sector automotriz podrían generar competencia en el mercado laboral y terminar beneficiando a trabajadores de otros sectores manufactureros.En tanto, los sectores de energía, minería y telecomunicaciones contarán con mayores garantías para las inversiones futuras al continuar siendo regidos por el mecanismo de resolución de controversias entre particulares y el estado que se estableció para el TLC.A todo ello, Bancomer concluyó que la mayor claridad que habrá en la relación comercial de México con Estados Unidos en los siguientes años contribuirá a que el impulso externo se traduzca en un mayor crecimiento económico para el país.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.