Pacta PGR con otro testaferro de Javier Duarte

Ciudad de México— La Procuraduría General de la República (PGR) retiró la orden de aprehensión contra Rafael Gerardo Rosas Bocardo, señalado como prestanombres de Javier Duarte, luego de que el imputado negociara su testimonio para colaborar con la autoridad.Ahora ya son tres los testigos colaboradores que eventualmente podrían rendir su testimonio contra el exgobernador de Veracruz, pues antes recibieron el mismo beneficio José Juan Janeiro Rodríguez, su presunto operador financiero, y Alfonso Ortega López, otro de los testaferros.De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR concedió a Rosas Bocardo el denominado "criterio de oportunidad" y tramitó la cancelación de la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.Enseguida, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte canceló el mandato de captura, en virtud de la colaboración pactada con el imputado.El criterio de oportunidad, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta a la PGR para abstenerse o retirar la acción penal, si el imputado aporta información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave y se compromete a comparecer en el juicio.En el Caso Duarte, poco se ha hablado de Rosas Bocardo, pese a que es uno de los presuntos prestanombres involucrado en las principales operaciones inmobiliarias y financieras que se le atribuyen al ex mandatario priista.Según la Procuraduría, Rosas Bocardo es uno de los tres testaferros que utilizó Duarte para adquirir el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, con dinero supuestamente desviado desde el erario de Veracruz.Los otros dos personajes que registraron a su nombre la propiedad son Moisés Mansur Cysneiros y José Juan Janeiro Rodríguez.La investigación también señala que Rosas Bocardo, junto con Mansur, Janeiro y Alfonso Ortega López compraron entre 2011 y 2013 un total de 684 hectáreas ejidales en Campeche para luego revenderlas en 439 millones 662 mil 979 pesos.Personajes señalados por la PGR por delincuencia organizada y lavado de dinero:- Javier Duarte (ex Gobernador)- Javier Nava Soria (contador)- Moisés Mansur (prestanombres)- Santa Bartolo Acuña (contadora)- Miguel Velázquez Nieva (ex comisariado ejidal- José Juan Janeiro Rodríguez (operador financiero)- Alfonso Ortega López (abogado)- Rafael Gerardo Rosas Bocardo (prestanombres)- Nadia Isabel (prestanombres)- Elia Arzate Peralta (prestanombres)

