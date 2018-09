Fijan fecha para audiencia de Javier Duarte

Ciudad de México– Un juez federal acordó celebrar el próximo 26 de septiembre la audiencia en la que se debatirá la legalidad y pertinencia de las pruebas contra Javier Duarte y si son o no suficientes para llevarlo a juicio por lavado de dinero y asociación delictuosa.Marco Antonio Fuerte Tapia fijó para el último miércoles del presente mes, a las 16:00 horas, la celebración de la audiencia intermedia contra el exgobernador de Veracruz, de acuerdo con la agenda de audiencias consultada vía internet.Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en dicha audiencia se examinarán las pruebas ofrecidas tanto por la PGR como por la defensa de Duarte y el juez ordenará excluir las que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos o no se refieran al objeto de la investigación.El artículo 346 de la citada norma considera que deben cancelarse en esta etapa las pruebas impertinentes, innecesarias, sobre abundantes o superadas, las ya declaradas nulas o las obtenidas con violación a los derechos fundamentales.Tanto la procuraduría como la defensa del ex mandatario tendrán la posibilidad de apelar el desechamiento de las pruebas acordado por el juez de control.Una vez que las pruebas sean depuradas, en caso de que resulten suficientes, el juez Fuerte Tapia dictará la apertura de juicio e indicará cuál será el Tribunal de enjuiciamiento responsable del mismo.Igualmente, precisará las conductas individuales, los hechos, las pruebas y las acusaciones que serán objeto del juicio, así como las correcciones formales que se hubiesen realizado en las evidencias."El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado", dice el artículo 347.Cabe decir que Duarte tiene la opción de evitar el juicio, es decir, legalmente puede negociar con la PGR un procedimiento abreviado, aunque para ello él debe aceptar su responsabilidad en al menos una parte de los hechos que le imputan.Guatemala extraditó al exmandatario veracruzano el 17 de julio de 2017 y desde entonces está preso en el Reclusorio Norte.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.