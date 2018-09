Ciudad de México— Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE, expone en entrevista con Reforma que la reciente renegociación con Estados Unidos tuvo costos, pero el balance es positivo. El país tuvo que tomar la decisión de negociar solo con EU, pero confía que Canadá se integre.El estilo de la Casa Blanca no es algo muy agradable, es algo que tuvimos que tolerar y que nuestros amigos canadienses están sufriendo, pero que es difícil porque te pone en entredicho todo el tiempo de cómo actuar. Tuvimos que sacar fortaleza y quedarnos muy enfocados en que el objetivo era sacar esto en adelante y no perdernos en el tema retórico, lamento eso.Y lamento que hay ciertos costos, como toda negociación hay algunas cosas que nos hubieran gustado que quedaran un poco mejor.Hay un capítulo laboral que será un capítulo un poco más agresivo de lo que nosotros hubiéramos querido, algunas referencias como la referencia dentro de autos, referencia a una zona de producción de salarios altos, no nos gusta, algunos otros temas menores que nos hubiera gustado que quedaran más amplios, pero creo que el balance general es positivo.Quizá la velocidad hubiéramos preferido que hubiera sido más rápida. Teníamos la ilusión, no sé si ilusión o ingenuidad de que no se involucraran tanto los tiempos políticos y la realidad es que los tiempos políticos nos alcanzaron y no sólo a nosotros, los alcanzaron en Estados Unidos y los acaban de alcanzar en Canadá. Siempre quisimos tratar de evitar los tiempos políticos y esa es una lección, yo creo que ahí sí nos falló un poco el cálculo.Pero en cuanto a que no apresuramos los tiempos para sacrificar la calidad, eso quedó muy claro. Creo que fuimos muy consistentes.Mi criterio me dice que vamos a tener un acuerdo trilateral. Entiendo que a nuestros socios comerciales, los canadienses, los pusimos en una situación compleja, entre todos. Ellos tomaron una táctica diferente y sin querer se pusieron en esta posición; queríamos que fuera trilateral, pero si no se podía, y ellos no venían a la mesa, nos obligaron a tomar una decisión dura, pero tuvimos que tomar una decisión poniendo a México de frente.Me parece que sí. Tenemos el equipo técnico, se conocen muy bien los temas, los sectores conocen muy a detalle la parte técnica, tendríamos que trabajar a marchas forzadas, pero creo que se puede lograr, pero hoy el enfoque es ¿cómo sumamos a Canadá? ése es el enfoque más importante el día de hoy y cómo le ayudamos a subir y cómo protegemos nuestra negociación, porque Canadá pudiera pedir ciertas concesiones de México y ahí sería cuestión de evaluarlas y pedir cosas de vuelta o bien, pues negarlas.Sin duda, creo que llegamos a una nueva negociación, será bueno para nuestro País. Aclaro que no todo es como queríamos y no todo fue un éxito, pero el balance es positivo.