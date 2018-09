Ciudad de México— Durante un análisis en materia de política social del Sexto Informe del presidente Enrique Peña Nieto, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mauricio Toledo, señaló que la política social fue un fracaso."Hay que decir la verdad en esta máxima tribuna, en este sexenio este rubro fue un fracaso”, externó.Toledo refirió que el presidente Peña quiso emular el programa puesto en marcha por el expresidente de Brasil Lula Da Silva, “Hambre Cero”, con el que 28 millones de brasileños salieron de la pobreza extrema, pero en México los resultados no fueron los esperados y es que a la fecha existen 26 millones de mexicanos con carencia alimentaria."Quiero recapitular como inició la política social de este sexenio con la Cruzada Nacional contra el Hambre hace seis años, desde la firma hasta hoy no necesitamos decir discursos sino las cifras de la CONEVAL y otras organizaciones internacionales. Hambre cero aquí tuvo, cero resultados”, sentenció.En cuanto a salud pública indicó que durante los seis años del Gobierno Federal el presupuesto destinado a este rubro no aumentó un solo peso. Dijo que año con año fueron etiquetados siempre 121 mil millones de pesos, pero mientras los recursos destinados a este sector no crecieron si lo hicieron los derechohabientes lo cual dio como resultado la precariedad en cuanto a servicios.En Educación, Toledo indicó que el 41 por ciento de los jóvenes qué hay en el país, es decir 25 millones, no se les brinda la oportunidad de estudiar en condiciones dignas.Mientras que en el tema de vivienda indicó que en el país existe un grave problema de hacinamiento debido a que en un solo hogar viven hasta tres familias; además, señaló que la mayoría de la población no tiene accesos a créditos para adquirir vivienda propia."En vivienda no sólo son los millones que no tienen vivienda, hay 8 millones que se multiplican por dos o por tres, lo que provoca que haya zonas hacinadas y mala calidad de vida de sus habitantes”, señaló.Por último, Mauricio Toledo aseguró que durante el sexenio priista se incumplió el 60 por ciento de los compromisos adquiridos.