Ciudad de México.- El sector patronal aseguró que la estrategia de protección social del próximo gobierno debe atacar el problema de la marginación de raíz y no con paliativos.Por ello, pidió la Coparmex, es necesario que se preserve el proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que se inició en la administración de Enrique Peña Nieto."El sector patronal considera que la estrategia de protección social delineada por la próxima administración debe incluir una visión de largo plazo, centrada en resolver los rezagos de los mexicanos atendiendo las causas de la marginación de raíz y no únicamente remedios paliativos", dijo en un comunicado.Las políticas social y de redistribución de ingresos no pueden de ninguna manera suplir a los componentes fundamentales del desarrollo económico, consideró."El apoyo social y programas temporales de empleo pueden ayudar mucho a paliar las carencias y necesidades que enfrentan millones de mexicanos, pero la solución de fondo y estructural debe basarse en inversión, productividad, generación de empleos bien remunerados, oportunidades y dinamismo que permitan la obtención de valor agregado y que impulsen el crecimiento sostenible y sustentable de las economías subregionales", enfatizó.Es por ello que empresarios afiliados a Coparmex en los estados de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche, donde se consideran los siete proyectos de las ZEE, opinaron que este es un instrumento que permitirá una visión de prioridad de política económica y regional con perspectiva de mediano y largo plazo."México no puede perder la coyuntura favorable que se presenta para consolidar estos motores de desarrollo económico en función de la dinámica del comercio, los encadenamientos productivos internacionales y la economía global en general, que gravita hacia el espacio Asia Pacífico, para lo cual el sur de México presenta condiciones inigualables para fungir como puente logístico", señaló Coparmex.La confederación afirmó que se requiere del respaldo total del estado mexicano y del presidente electo para preservar este esfuerzo transexenal, dando certidumbre a los 8 estados que han trabajado para erigir las primeras Zonas Económicas Especiales y a los inversionistas que preparan su instalación.

