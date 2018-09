Ciudad de México— El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confirmó que el 26 de abril de 2017 recibió una llamada en la que le pedían comunicarse urgentemente con su homólogo estadounidense Wilbur Ross, para pedirle evitar que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara la carta de salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó El Universal.Ante los asistentes a la comida “Los 300 líderes más influyentes de México”, Guajardo recordó que justo cuando terminó una gira de trabajo en Londres, a donde acudió a dialogar con los británicos sobre la próxima salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, le llamó el canciller mexicano Luis Videgaray para darle la noticia.“Estaba por tomar el avión a Hannover para tomar la responsabilidad de ser coanfitrión de la feria industrial más importante del mundo, y me llegó una llamada telefónica. Era el canciller de México, Luis Videgaray, y me decía: 'es urgente que te comuniques con tu homólogo Wilbur Ross porque en estos momentos hay un documento en el escritorio del presidente de Estados Unidos, para notificar su salida del Tratado de Libre Comercio -inmediata- a través del artículo 22-05 del tratado'", explicó el funcionario.Afirmó que si bien pudiera ser una simple anécdota, el hecho ya se confirmó en el libro “Fear: Trump in the White House”, que escribió el periodista Bob Woodward, sobre diversos acontecimientos en la Casa Blanca.Recordó que se movilizó para pedir a sus aliados frenar la decisión, además, añadió que hoy, a casi año y medio de ese episodio, ya hay un acuerdo comercial con Estados Unidos que preservará la relación entre ambos países

