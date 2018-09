Ciudad de México— Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reconoció que el priista Noé Castañón puede rendir protesta a pesar de estar sometido a un proceso penal por violencia familiar.Explicó que el legislador no está impedido legalmente para asumir el cargo y adquirir el fuero, ya que no existe sentencia en su contra."La única forma de no tomar protesta es que esté suspendido de sus derechos políticos y la única forma de suspender derechos políticos de cualquier ciudadano es con una sentencia firme, que cause estado por delitos distintos", señaló.Sin embargo, reconoció que existen resistencias al interior de la Cámara alta para que el senador electo de primera minoría por Chiapas pueda llegar el cargo."Es un derecho del senador, aunque entiendo que hay efervescencia femenina y masculina. Es decir, hay movilización de que no quieren que tome protesta, sin embargo, tendrá que determinarlo el Presidente (del Senado)", advirtió.El coordinador de Morena consideró que Castañón debe solicitar su incorporación a la Mesa Directiva, aunque aclaró que, hasta el momento, no lo ha hecho."Platiqué con el presidente de la Cámara, me dijo que no había recibido ninguna solicitud para incorporarse", indicó.Explicó que, en caso de que Castañón no se presente a 10 sesiones, será necesario llamar a una elección extraordinaria para evitar el vacío.Ayer, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que había solicitado al legislador chiapaneco no presentarse a rendir protesta hasta que resolviera el proceso penal que lo involucra.Además, senadores del PAN y Morena circularon una carta en la que pidieron al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, no permitir su llegada.