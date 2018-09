El próximo Congreso local reducirá su presupuesto poco más de mil millones de pesos, anunció Ernestina Godoy, futura Coordinadora Parlamentaria de Morena en la legislatura que comenzará el 17 de septiembre.En entrevista posterior a una reunión que sostuvo con la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, en su casa de transición, indicó que el año pasado la Asamblea Legislativa operó con casi dos mil 400 millones de pesos, por lo que operarían con casi poco más de la mitad de estos recursos."Vamos a recortar todo lo que no son cosas sustantivas, como los bonos, los apoyos que se daban para todo; no más carros para diputados, por lo tanto no habrá gastos de gasolina; el tema de seguros de gastos médicos mayores, el seguro de retiro, el fondo de ahorro donde el diputado ahorraba algo y el Congreso ponía una parte, todo eso lo vamos a quitar", dijo.Identifican a 18 porros que atacaron a estudiantes de la UNAMRespecto a la reducción de comisiones dijo que únicamente permanecerán las 32 que están estipuladas en la Ley Orgánica del Congreso local, más no descartó que puedan surgir comisiones especiales solo en caso de ser necesario.Señaló que Morena y el Partido del Trabajo legislarán en bloque durante el siguiente periodo de sesiones, aunque no saben si también incluirían al Partido Encuentro Social (PES) toda vez que se no se desconoce si conservará el registro, por lo que estarían en pláticas con el único diputado electo de esta fracción, Miguel Ángel Melo.La morenista dio a conocer que una de las prioridades durante la próxima legislatura será sacar adelante el Sistema Anticorrupción, así como aprobar en calidad de urgente la Ley Orgánica del Congreso Local.También buscarán dictaminar la iniciativa para redireccionar los mil 300 millones de pesos a la reconstrucción que anunció José Ramón Amieva en recientes días.Señaló que dentro de la agenda legislativa también se prevé reformar la Ley Integral del Poder Ejecutivo local debido a que la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, se encuentra reorganizando la estructura de Gobierno. Asimismo, adelantó que la Secretaría del Trabajo no será fusionada con la Secretaría de Desarrollo Económico.

