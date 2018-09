Habitantes de Puebla abren comederos comunitarios para perros callejeros

Puebla- Desde hace unas semanas, Noe Pérez Aguilar le da de comer a perros callejeros de una forma singular en el exterior del Centro de Educación a Distancia de Ciudad Serdán, Puebla.Como verás, ya se viene un perrito medio chivado, pero se viene acercando al comedero comunitario, por así decirlo (..) Si hay bastantitos perritos. Que vienen a hacer uso del comedor, al día te gusta, más o menos, unos 10. Pero, entre que se va uno y llega otro. Como este perrito que no había acercado”, señaló Noe Pérez Aguilar.En esta cabecera municipal de sólo 23 mil habitantes calculan que hay una población canina callejera de más 150 perros, los cuales se siguen reproduciendo.La instalación de los comederos comunitarios es una idea de Luis Manuel Pérez Roque y su familia. Ellos pusieron los primeros dos y otras cinco personas se han unidos a este esfuerzo."La idea surge cuando vemos que hay demasiados cachorros sin hogar y maltratados en la región de Ciudad Serdán", dijo Luis Manuel Pérez Roque.A la par de darles de comer a los perros callejeros, Luis Manuel, su esposa e hijo, además de otros simpatizantes de esta causa, apoyan una campaña de concientización social."Surgió como un proyecto familiar, en el cual lanzamos una campaña de concientización que trata de: no abandones, no maltrates, esteriliza y adopta", comentó.Para Luis Manuel, el proyecto va por buen camino y destaca que pronto será instalado el primer comedero en la capital poblana y que en redes sociales le han pedido información de varias partes del país e incluso de Estados Unidos."Hay una persona que nos dona croquetas. En ocasiones pasamos a surtir el comedero. Hay personas que, por iniciativa propia, les ponen. Hay voluntarios que pasan, les llama la atención y ponen croqueta", aseguró.En Ciudad Serdán saben que los perros callejeros representan una responsabilidad de todos y no sólo de las personas que los abandonaron.

