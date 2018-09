Planea AMLO una súper secretaría de Seguridad

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, alista la presentación de la iniciativa que permitirá crear una supersecretaría de seguridad.En el proyecto de iniciativa, del cual El Universal posee una copia, se plantea quitarle toda la estructura de seguridad a la Secretaría de Gobernación y crear la Secretaría de Seguridad Pública federal, que se apoye más en labores de inteligencia y coadyuve con las distintas dependencias de la procuración del delito.El texto, que presentarán diputados de Morena en breve, detalla que entre las tareas de esta superdependencia se encuentra coadyuvar con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Policía Federal Preventiva, el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y el Consejo de Menores Infractores, publicó El Universal.También contribuirá con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como con la Unidad de Protección Civil del gobierno federal, “instituciones que deberán alinear sus esfuerzos de prevención y atención a situaciones adversas, a efecto de redimensionar la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a la seguridad”.El documento destaca que “es indispensable la creación de una Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que actúe con independencia a Gobernación (Segob), que le permita impulsar labores de inteligencia vinculadas con el comportamiento delictivo, que coadyuve con dependencias y entidades en las tareas de reconstrucción del tejido social del país y sus distintas y diversas comunidades”.Plantea recuperar la figura de la Policía Federal como un grupo de orden administrativo y policiaco, que colabore con capacidad técnica. Asimismo busca el relanzamiento del programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia, “el cual tendrá que diferenciar las labores prioritarias de prevención focalizada a grupos en situación de riesgo, del fortalecimiento a las capacidades de las corporaciones policiacas”.Además de priorizar la inteligencia por sobre la fuerza y garantizar coordinación y perseverancia en los cuerpos de seguridad, perfila una mejora en las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos policiales, y una gran coordinación entre la estrategia de seguridad y las políticas de procuración y administración de justicia.A la Segob le formularán el manejo de la política interior, el mantenimiento de la unidad nacional y la cohesión social, el fortalecimiento de las instituciones de gobierno y la gobernabilidad democrática.También se plantea transformar la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar y darle facultades a la de Agricultura y Desarrollo Rural para la soberanía alimentaria.Cabildeo intenso. Morena prevé que el rediseño de la estructura gubernamental esté listo antes de la toma de posesión de López Obrador el próximo 1 de diciembre.En la explicación se detalla que uno de los objetivos fundamentales de la cuarta transformación es garantizar la paz, la tranquilidad y seguridad de los mexicanos, “y esto no se logra con palabras o buenas intenciones, sino con acciones concretas basadas en estrategias o políticas públicas, que aseguren condiciones de vida adecuadas para la población”.Tampoco plantea sustentarse en el uso de la fuerza, “porque las experiencias hasta ahora vividas han demostrado que esto de ninguna manera resuelve los problemas de inseguridad”, y señala que la “violencia no puede enfrentarse con violencia, así como no puede apagarse el fuego con el fuego ni enfrentarse el mal con el mal”.Legisladores detallaron que es un proyecto base al que se le agregarían otros elementos, del trabajo que hace la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con expertos.

