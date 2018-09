Ciudad de México.- Entre reclamos de MC y PT, la bancada de Morena presentó una propuesta de reforma constitucional para eliminar el fuero de los servidores públicos, incluido el presidente de la República.El diputado Pablo Gómez presentó en tribuna la primera iniciativa de la 64 Legislatura, con la propuesta acabar con el fuero constitucional."De lo que se trata es de eliminar el llamado fuero, que consiste en la inmunidad procesal penal. Esta inmunidad procesal penal es considerada históricamente en nuestro país como un privilegio, un privilegio del que se dotó a los titulares de los poderes públicos", expuso Gómez respecto a la propuesta de modificar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución."En este momento ese privilegio es considerado por una mayoría nacional, sin duda alguna, como un privilegio indebido, algo innecesario, por lo que es urgente ubicar a los titulares de los poderes públicos en situación de igualdad respecto del resto de los ciudadanos y ciudadana".El legislador dijo que no debe haber ningún elemento que distinga o que privilegie a una persona por el hecho de tomar parte en la integración de alguno de los poderes.La inmunidad es, en cambio, un mecanismo para garantizar el funcionamiento de dichos poderes, explicó.Los titulares de los Poderes, afirmó Gómez, no deben ser arrestados por autoridades menores con el propósito de que tales poderes -Presidencia, Corte, Congreso, gubernatura, Congreso local- puedan funcionar con libertad.Sin embargo, precisó, los integrantes de estos poderes deben estar a la disposición de la justicia cuando sean acusados de haber cometido algún delito. Todos, absolutamente todos, sin distinción alguna, incluyendo al presidente de la República."Y permítanme detenerme aquí un momento, esta es la segunda vez que yo presento una iniciativa, y actualmente hay una minuta en el Senado que fue enviada por la Cámara de Diputados, siempre el problema para eliminar el fuero ha sido el presidente de la República, presidente que no quiere que le quiten el fuero. Hablo de Calderón y hablo de Peña, para hablar con sinceridad", sostuvo."Hoy va a llegar a la Presidencia un ciudadano mexicano que critica la existencia de dicho fuero y que promueve su completa eliminación, incluyendo la figura de presidente de la República, cargo que él va a ocupar, me refiero a Andrés Manuel López Obrador".La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, le pidió al presidente de la Mesa Directiva, que no se diera turno a la iniciativa de Morena, porque ya existe una minuta en el Senado que se aprobó el abril y que está pendiente de discusión.Demandó que, por economía procesal, para evitar abrir una nueva discusión sobre un tema que ya estaba considerado en el Senado, Pablo Gómez retirara su iniciativa.El diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña también pidió la palabra sobre el tema. Reclamó que haya propuestas que afecten a los servidores públicos y los ponga en riesgo."Es temerario e irresponsable. El fuero del presidente de la República debe seguir, que Pablo Gómez retire su iniciativa", demandó Fernández Noroña.También dijo que no procedía quitar el fuero a quienes ya rindieron protesta la semana pasada y que comenzaron su gestión de legisladores con la protección del fuero.Gómez pidió la palabra para responder a Fernández Noroña que él sabía que su propuesta era totalmente "improcedente".El legislador dijo que no se podía discutir la iniciativa antes de tiempo. Dijo que la esencia de la propuesta es que nadie de los diferentes poderes tenga privilegios por encima de la sociedad.El presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que la iniciativa ya tenía turno, por lo que no se podía retirar.