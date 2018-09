Confirma TEPJF multa de 24 mdp al PES

Ciudad de Méixco— Los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron este martes una multa por 24.4 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Partido Encuentro Social (PES) por diversas irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de campaña en elecciones locales, entre ellas, Chiapas y Yucatán.Los magistrados, en sesión pública, confirmaron que el partido --que podría entrar en un proceso de liquidación por no alcanzar el 3 por ciento de la votación nacional en una elección federal--, debe asumir en lo individual sus responsabilidades en los comicios en los que participó, aún si fue en coalición, como fue el caso, junto con Morena y el PT.La sala superior desestimó los agravios alegados por el PES y declaró algunos infundados y otros inoperantes, y no le dio la razón al querer desestimar la multa en su contra, por no conocer los criterios con los cuales iba a ser fiscalizado.Las irregularidades confirmadas incluyen diversas anomalías en la presentación de sus informes de ingresos y gastos, incluido el reporte extemporáneo de algunos rubros.La multa impuesta por el INE deberá ser incluida en la situación financiera del partido y en sus obligaciones por cumplir, en caso de que se confirme su pérdida de registro como partido político nacional.En otros de los recursos resueltos por la sala superior este martes, en sesión pública, los magistrados confirmaron parcialmente la asignación de diputados plurinominales del Congreso de Hidalgo que había realizado la sala regional Toluca, pues modificaron el nombre de uno de los diputados plurinominales del PRI.Una del las diputaciones plurinominales del tricolor deberá ser ocupada por José Luis Espinosa Silva, en lugar de Roberto Núñez Vizzuet.El Congreso de Hidalgo que deberá tomar protesta este miércoles 5 de septiembre, tendrá mayoría de diputados de Morena, que tendrá 17 de las 30 diputaciones en total (18 de mayoría relativa y 12 pluris).Morena ganó 17 diputaciones de mayoría relativa y el PES una.Las diputaciones plurinominales quedaron así PRI 4, PAN 3; PES 1, Panal 2, PRD 1 y PT 1.En la sesión pública solo estuvieron seis de los siete magistrados. No asistió el magistrado José Luis Vargas pero no se hizo público el motivo de su ausencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.