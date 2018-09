Ciudad de México— La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) debe continuar, pero existen puntos críticos y riesgos de corrupción en su desarrollo que deben eliminarse, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).En su análisis "Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto indispensable: riesgos y oportunidades", el centro de investigación destacó que el NAIM es la mejor alternativa para atender la creciente demanda de transporte aéreo y abre oportunidades de crecimiento económico y desarrollo regional.Asimismo, refirió que el costo aproximado de su cancelación es de 120 mil millones de pesos, que corresponde a 58 mil millones ya pagados, más las penas y el monto por gastos no recuperables, que se generarían por la cancelación de contratos proporcionales al monto comprometido de 102 mil millones y liquidación de trabajadores."El costo de cancelación equivale a 42 por ciento de la inversión total del NAIM sin edificarlo", indicó.Pese a defender el proyecto, el IMCO denunció que 29 por ciento de los procedimientos de compra pública del proyecto no fueron asignados bajo criterios de competencia."Si la dependencia compradora adjudica un contrato al proveedor con la única propuesta solvente, hay riesgo de una simulación de competencia. El 29 por ciento de los procedimientos de compra pública carecen de verdadera competencia", señaló.El Instituto recalcó que los requisitos administrativos y legales frenan la competencia, existe un área de oportunidad en el control y justificación en la adjudicación directa de contratos, además de que hay una insuficiente estructura de control interno y vigilancia.El IMCO revisó las tres etapas de contratación de obra pública y analizó 16 puntos críticos de riesgos de corrupción en 320 procedimientos de contratación, los cuales representan 73 por ciento de los contratos adjudicados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) al 1 de abril de 2018 y 81 por ciento del monto actualmente comprometido en el proyecto.Derivado de dicho estudio, destacó que 90 por ciento del monto analizado se adjudicó a través de licitación pública; sin embargo, reprobó que 157 de los 320 contratos observados se asignaron por adjudicación directa."Solo 19 por ciento de los procedimientos que no se asignaron mediante licitación pública cuenta con una justificación legal adecuada", criticó.Asimismo, reprochó que 25 procedimientos que representan un monto de 3 mil 36 millones de pesos tuvieron menos de cuatro días para preparar las propuestas y 24 procedimientos que suman un monto de 424 millones 955 mil 803 pesos tuvieron menos de 10 días entre la publicación de la convocatoria y la entrega de las propuestas."El proyecto nunca fue contemplado como tal en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en el Plan Nacional de Infraestructura, ni en los subsecuentes programas a nivel sectorial y regional", añadió.También condenó que carece de un plan de movilidad consolidado a dos años de su apertura."Sin una red de transporte masivo, los cerca de 68 millones de pasajeros y 50 mil empleados no tendrán formas seguras y eficientes de llegar a las instalaciones", comentó.

