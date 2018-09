Ciudad de México— Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, hasta ahora las únicas personas sentenciadas por lavar dinero desviado por la Administración de Javier Duarte, quedaron en libertad luego de conseguir el beneficio de la condena condicional bajo las reglas del sistema acusatorio.Las hermanas Arzate, quienes se declararon culpables de lavado, abandonaron el penal de Santa Martha Acatitla el 23 y 24 de agosto pasado, tras cumplir sólo un año y 10 meses de su condena original, la cual fue de 3 años con 4 meses de prisión, confirmó su abogado Ricardo Zinser.El beneficio fue otorgado por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y con base en las condiciones previstas en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones."Quedaron en libertad al cumplir los requisitos, como fue el pago de la multa de 48 mil 644 pesos y cumplir con la mitad de la pena; además, les impusieron restricciones como no cambiar de residencia, no interferir con testigos que hayan declarado en su contra y acudir a firmar cada 8 días al juzgado", dijo el defensor.La condena condicional está contemplada sólo para delitos que no son señalados con prisión preventiva oficiosa, para condenas menores de 5 años y para sentenciados con buena conducta antes y después de cometido el ilícito sancionado."La buena conducta la acreditaron al haber estudiado y trabajado durante su reclusión; también se exige como requisito cubrir la reparación del daño, pero en este caso el juez dijo que el delito era formal y no patrimonial y, por tanto, no había que pagar la reparación del daño", explicó.La PGR imputó a las hermanas Arzate lavar 223 millones 800 mil 963 pesos desviados por el Gobierno de Javier Duarte por medio del Consorcio Brades, una empresa facturera.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.