Frena privilegios Morena en Senado

Ciudad de México— El Senado de la República anunció ayer que meterá freno a los privilegios que hasta la pasada Legislatura recibían los integrantes de la Cámara alta.Luego de que Reforma difundió que cada uno de los senadores tendría una bolsa de 392 mil pesos para adquirir auto y computadora, además de contar con fondos para arrancar sus funciones, el presidente de ese órgano legislativo, Martí Batres, ordenó detener dichas prebendas."He instruido al secretario administrativo del Senado, Roberto Figueroa, para detener eso. Las reglas han cambiado. No habrá apoyos para recibir coches ni para ningún privilegio", informó por la mañana.Luego, en conferencia, adelantó que se eliminarán los seguros de gastos médicos mayores y de retiro individualizado, el complemento de aguinaldo y otras prebendas que obtenían los senadores por desempeñar el cargo."La reducción real del ingreso de cada senador va a ser de aproximadamente un 42 por ciento. Estamos en la idea de que el Senado se rija por reglas de austeridad republicana."Hemos pedido a la Administración del Senado que no haya ninguna entrega ni de bonos ni de recursos para compra de vehículos ni ningún otro tipo de prerrogativa", señaló Batres.El programa de austeridad de Morena en el Senado, que ayer fue presentado ante el grupo parlamentario, contempla una reducción del 30 por ciento del presupuesto de la Cámara alta, que este año obtuvo fondos por 4 mil 955 millones de pesos.Tan sólo este año, estimó Batres, dicha estrategia contemplará un ahorro de casi 500 millones de pesos.Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, manifestó su rechazo a la compensación ofrecida a los legisladores, pues, dijo, es un exceso que no corresponde con la nueva política de austeridad que se aplicará en la Cámara alta."Hemos proyectado que actuaremos con sobriedad y moderación, con la auténtica determinación de eliminar privilegios y excesos. Esas asignaciones son uno de esos excesos y contradicen nuestro propósito", manifestó.Adicionalmente, el zacatecano adelantó que en los próximos días subastarán 170 vehículos que estaban a disposición de funcionarios y legisladores a fin de disminuir gastos en gasolina, mantenimiento y seguros.

