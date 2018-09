Ciudad de México— En medio de críticas y cuestionamientos, el Senado metió reversa y autorizó la licencia al legislador Manuel Velasco para separarse del cargo y regresar a la gubernatura de Chiapas.Cinco horas después de haber rechazado la petición del coordinador parlamentario del PVEM, los legisladores avalaron con 82 votos la salida de Velasco, en una votación dividida y tras el cruce de acusaciones.La discusión del tema fue reabierta en la sesión ordinaria a petición de la Junta de Coordinación Política que solicitó modificar el orden del día para poder incorporar, de nuevo, la petición.En su escrito, el mandatario con licencia argumentó de manera abierta que pretende regresar a la Gubernatura de Chiapas, en caso de que el Congreso de la entidad así lo apruebe.Pero el trámite fue cuestionado por senadores del PAN, quienes advirtieron sobre el riesgo de sentar un precedente de votar el mismo asunto, en dos ocasiones, durante la misma sesión."No empiecen la cuarta transformación abollando el prestigio del Senado. Aunque sean dos documentos es el mismo asunto. Lo que estamos viendo es una solicitud de licencia dos veces. Vamos a estar seis años y vamos a recordar que en el arranque de la sesión se puede votar un mismo tema en dos sentidos", advirtió Gustavo Madero, del PAN."Debemos cuidar el decoro de una de las instituciones más preciadas, no deshonremos la memoria de Belisario Domínguez. Digamos no a una misma votación en el mismo día", pidió la senadora Xóchitl Gálvez.El senador Víctor Manuel Castro Cosío cuestionó la conducta de Velasco, la decisión de la Junta de Coordinación y pidió posponer la votación."Es un agravio jurídico muy fuerte cometido por razones políticas. Tenemos argumentos críticos sobre lo que no se deben de hacer. Lo que hizo Velasco fue totalmente abusivo. Ya tomamos la decisión, no nos metan en otro aprieto", demandó.El senador Armando Guadiana de plano calificó la conducta de Velasco como una vergüenza, lo que dejó congelado el rostro del chiapaneco.En contraste, los senadores de Morena, Cristóbal Arias, Higinio Martínez y el propio coordinador, Ricardo Monreal, defendieron el derecho de la Junta para que se volviera a votar la solicitud de licencia."Díganme dónde está la gravedad ¿De verdad creen que es muy grave? ¿Vale la pena el debate de un derecho de un senador a separarse? Creo que no", expresó."Aquí sólo hay un derecho: el de un legislador de separarse y de llamar al suplente para que la cámara esté debidamente integrada. Nunca había visto un debate como este, tan sin sentido".Unos más incluso presionaron para acelerar la votación."Es sólo un trámite de licencia", manifestó la lideresa del PES, Sasil de León, quien es políticamente cercana a Velasco.El chiapaneco, centro de la polémica, habló poco, pero dejó en claro que ésta no será la última vez que alguien pida licencia en el Senado."Considero que es un derecho solicitar licencia, no creo que vaya a ser la primera ni la última vez que un senador acuda a este Pleno a solicitar la licencia", dijo.La novatadaEl rechazo inicial a la licencia de Velasco se registró en el Pleno del Senado mientras todos los coordinadores parlamentarios instalaban la Junta de Coordinación Política.Ante la ausencia de los liderazgos, la mayor parte de los legisladores se abstuvieron o ni siquiera participaron en la votación a mano alzada que se registró en el Pleno.Los únicos que se manifestaron abiertamente en contra fueron los panistas, quienes votaron en contra de la licencia.En la bancada de Morena también rechazó la petición la senadora de Michoacán, Blanca Piña.Al enterarse del tema, los coordinadores operaron desde la Junta para reponer el procedimiento.Miguel Osorio Chong, líder del PRI, reveló la decisión se había tomado."Aquí no estamos juzgando, no somos nosotros jueces. Nosotros estamos concediendo una petición de un legislador que tiene derecho en la Constitución para poder separarse de su encargo, eso es todo", expresó.Cuando el asunto volvió al Pleno, para reponer el procedimiento, el coordinador del PAN, Damián Zepeda, reconoció que, en la Junta, respaldó que se replanteara el trámite.Sin embargo, ya en la sesión, se sumó a las críticas de sus correligionarios y se pronunció en contra de votar dos veces el mismo tema.