Arman venta de garage en el Congreso

El partido Morena apuesta a una venta de garage en el Congreso de la Unión.En ambas cámaras, de Senadores y Diputados, buscan deshacerse de los automóviles rentados con cargo al erario, publicó El Universal.El virtual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal (Morena), informó que como parte del plan de austeridad propondrá que la flotilla de 170 automóviles de la Cámara Alta sean subastados y los recursos se reintegren al erario federal.El también coordinador de Morena informó que hasta el momento se han reunido 91 de 170 vehículos que fueron utilizados por legisladores y funcionarios de la anterior Legislatura, los cuales serán subastados para generar ahorros en gasolina, seguros, estacionamientos y mantenimiento.“Hay un número indeterminado [de automóviles; algunos hablan de 170, ahora tengo 100 aquí, pero son entre 150 y 170. [De] todos ellos se pagan seguros, gasolina, estacionamiento, mantenimiento, todo eso se va a dejar de hacer”, dijo.Monreal explicó que 20 automóviles pertenecían a los órganos de Gobierno; 33 a los grupos parlamentarios; 23 a las áreas administrativas y parlamentarias, además de que existe una flotilla de 15.Dijo que tan sólo en la Junta de Coordinación Política, su presidente tenía asignados cuatro automóviles; en tanto, la Mesa Directiva contaba con ocho para vicepresidentes y secretarios.Como virtual presidente de la Jucopo renunció a utilizar esos autos y aclaró que usará su vehículo personal, además de pagar su propio teléfono, comidas y gasolina. Aunado a ello, no aceptó tener seguridad: “No tengo escoltas ni ayudantía”.Señaló que cada senador deberá usar su propio teléfono, gasolina y alimentos. Sólo contarán con su dieta, que de los 118 mil 300 pesos mensuales será disminuida a 103 mil pesos o 105 mil al mes.El presidente del Senado, Martí Batres (Morena), coincidió con su coordinador en que el plan de austeridad republicana les permitirá ahorros durante el corto plazo.Señaló que si bien los senadores contarán con asesores para el apoyo de su tarea legislativa, los va a contratar el Senado y también se va a apoyar a los legisladores para que cuenten con su Casa de Atención Ciudadana para que mantengan el contacto con la ciudadanía “y tengan el apoyo necesario para hacer un buen trabajo legislativo”.Monreal dijo que pese a estar contemplado dentro delpresupuesto del Senado, no habrá bono de inicio de Legislatura para ningún senador, ni auto nuevo, ni computadoras.“Está suspendido, no se va a entregar, sería contradictorio, no habrá carros nuevos, se los digo desde ahora, ya mandé un oficio al Secretario General diciendo que ese bono, esa cantidad de recursos, se suspende, se elimina, porque no puede haber un Senado rico para pueblo pobre”.Diputados, también. El coordinador de diputados de Morena, Mario Delgado, anunció que la Cámara Baja ya no gastará en automóviles, y de los que se encontraban en arrendamiento ya no se renovó el contrato. De los que sean propiedad de la Cámara, dijo, se revisarán sus condiciones para definir su destino.En la Legislatura pasada los diputados erogaron casi 30 millones de pesos (29 millones 799 mil 936 pesos) en la contratación de 96 automóviles híbridos, contrato que se venció el pasado 31 de agosto.Además, acordaron que se cancelará el gasto en seguros médicos mayores, de vida, retiro, los vales de gasolina y comida, por lo que se solicitó a la Secretaría General un informe del ahorro que se tendría.El plan de austeridad completo se presentará una vez que se instale el Comité de Administración.

