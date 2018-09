Ciudad de México— El Gobierno del presidente Enrique Peña logró cambios en el marco legal para impulsar una reforma educativa, pero no incluyó a los maestros ni escuchó sus necesidades, coincidieron docentes galardonados con el premio ABC 2018.Durante la premiación que hace la organización civil Mexicanos Primero para reconocer a los maestros cuyas prácticas contribuyen a mejorar la educación, los docentes aprovecharon para señalar aciertos y desaciertos de la reforma educativa."Me parece un acierto la progresión de contenidos desde preescolar hasta bachillerato, clarificar los aprendizajes clave, puntualizarlos en los diferentes niveles, me parece que orienta al docente sobre en lo que se debe enfocar", afirmó Concepción Guadalupe Fernández Azcorra, directora de un Centro de Atención Múltiple de Yucatán.No obstante, continuó, se falló en un par de aspectos fundamentales: capacitación e inclusión de los maestros en el diseño de la reforma educativa."Qué fue lo malo de la reforma? Dos cosas: la primera es que nos están aventando al nuevo modelo educativo sin la capacitación suficiente. Se supone que tenemos la responsabilidad de la educación en nuestras manos y merecemos respeto los maestros para que nos capaciten, nos acompañen y nos evalúen para poder implementar esta reforma", dijo la galardonada por desarrollar un sistema de aprendizaje lógico matemático que benefició a 58 estudiantes."La otra cuestión que yo también consideraría un punto negativo de la reforma es que quienes tomaron decisiones no convocaron docentes frente a grupo, directores, supervisores. Si bien es cierto había foros públicos, al final las decisiones se tomaron sin los docentes".Teresita Hernández González, maestra de primaria en Querétaro y premiada por impulsar a sus alumnos a elaborar un libro en el que comunican su experiencia de vida con el objetivo de elevar su inteligencia emocional, afirmó que no se trató de una reforma educativa sino laboral porque el maestro no fue tomado en cuenta."Nunca te llamaron como maestro para capacitarte, para explicarte qué tienes que hacer lejos de darte instrucciones, maestro propón, maestro da, demuestra qué puedes hacer", expresó.Cuestionada sobre si fuera quien tuviera que hablarle a la Nación por el Sexto Informe de Gobierno, Teresita Hernández dijo: "Si yo fuera el presidente, primero me disculparía con mis maestros por todos los errores que he cometido y les diría: maestro, 43 normalistas se perdieron en el limbo pero tú eres la voz de ellos y da la propuesta por ellos, nunca dejes de creer en ti, México eres tú, sin ti no hay progreso. Gracias por educar,formar y dar amor a tu país".Abril Mayanin Vázquez Buenfil, directora de secundaria en Yucatán y quien fue reconocida por crear patrullas escolares para promover la convivencia sana y pacífica en la escuela, resaltó que los profesores necesitan el reconocimiento social."El maestro ha sido maltratado en los últimos años, el maestro ha luchado en contra de, el maestro así como tiene que impartir habilidades en los planes y programas socioemocionales, necesita también tener esas habilidades socioemocionales y en este momento el maestro se encuentra lastimado", dijo Vázquez Buenfil.Artemio Ríos Rivera, asesor técnico en una secundaria de Veracruz y galardonado por fomentar en sus alumnos la poesía, lectura y escritura, invitó a los maestros a hacer de su labor un proyecto de vida y recordó que la clase política tiene una deuda con toda la sociedad."La clase política no tiene una deuda con la educación sino con la sociedad mexicana y lo que yo les diría a los maestros es que hagamos de nuestra labor educativa algo que vaya más allá, hacer de la educación un proyecto de vida y contribuir a un proyecto de nación más justo y más equitativo", dijo.Jennifer L. O'Donoghue, directora de investigación de Mexicanos Primero, dijo en entrevista que al término del sexenio del presidente Enrique Peña se puede a advertir que hubo cambios en el marco legal donde se reconoce el derecho del profesor a tener una formación de calidad y de acceder a tutorías en los primeros años de servicio pero la reforma educativa careció de una implementación adecuada."Lo que escucharemos ahorita es el reflejo de que los maestros no se sintieron incluidos en la implementación de los cambios. Reconocen que había aciertos en los cambios legales pero por una mala implementación, los maestros ya no confían. Esta administración federal declaró la victoria con cambios al marco legal pero nunca pensó lo suficiente las medidas que iba a tomar para que esos cambios llegaran a las escuelas, los maestros no se sienten acompañados, se sienten solos", explicó la especialista en políticas públicas educativas.Al nuevo Gobierno federal, advirtió, se le plantea el reto de acompañar a los maestros en la implementación de nuevos planes y programas de aprendizaje."El reto para el nuevo gobierno es cómo va realmente a acompañar a los maestros, cómo va asegurar que sean escuchados y que reciban los apoyos que necesitan", añadió O'Donoghue.Cuestionados sobre los foros de educación que alista el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, los maestros coincidieron en que más allá de cualquier reforma educativa, para mejorar la educación se requiere escuchar las necesidades de los docentes frente a grupo, contar con diagnósticos educativos e impulsar prácticas innovadoras.