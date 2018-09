No compartimos Ley de Seguridad: Durazo

Ciudad de México— Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, aseguró que el futuro Gobierno no está de acuerdo con el contenido de la Ley de Seguridad Interior debido a que puede derivar en mayores violaciones a los derechos humanos.Sin embargo, expuso que, aunque comparten los señalamientos y críticas que desde la sociedad se le han hecho a dicha ley, están todavía a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma."Quiero decirles a ustedes que nosotros compartimos los señalamientos, los cuestionamientos generalizados a la Ley de Seguridad Interior", apuntó en entrevista con medios."Creemos, junto con la mayoría de la sociedad, que es una iniciativa que amplía los riesgos de que se cometan violaciones a los derechos humanos y es en ese sentido que nosotros no compartimos el contenido de la iniciativa. No obstante, tenemos que esperarnos a que la Suprema Corte decida".Tras sostener un encuentro con Andrés Manuel López Obrador, Durazo detalló que, en un par de semanas, la bancada morenista en el Congreso presentará una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública.Por otra parte, el próximo titular de la SSP dijo que el 21 y 22 de septiembre López Obrador llevará a cabo una gira de Sonora.En la gira, aseguró, está contemplada una reunión del presidente electo con la Gobernadora Claudia Pavlovich.Alfonso Durazo anunció que las prioridades de la próxima dependencia serán mejorar, a partir del próximo año, las condiciones socioeconómicas de los policías e impulsar su capacitación.También se buscará impulsar una Policía nacional que contemple homologar salarios y niveles de profesionalización de todos los elementos policiales que hay en el País, tanto estatales, como municipales y federales.Adelantó que la iniciativa para crear la instancia se presentará en un par de semanas por la bancada morenista en el Congreso de la Unión y hasta ahora se prevé que la Cámara de origen sea la de Diputados.En entrevista, explicó que, además de la capacitación y el aumento de salarios de los policías, por razones de austeridad la dependencia tendrá dos subsecretarías: Subsecretaría de Operación Policial, que es donde estará adscrita la Policía Federal; y la Subsecretaría de Protección Civil y Coordinación.Agregó que los órganos desconcentrados que, además de la Policía Federal, pertenecerán a la SSP son los de Readaptación y Reinserción Social; Protección Federal; y el Centro Nacional de Inteligencia, en sustitución del Cisen.Tras salir de una reunión con Andrés Manuel López Obrador, Durazo anticipó que el presupuesto para la Secretaría será prácticamente el mismo, salvo un ajuste por la inflación, que el que se destina actualmente a las instancias de seguridad a cargo de la Secretaría de Gobernación, que es de alrededor de 60 mil millones de pesos.Indicó que, sin embargo, se adoptarán medidas de austeridad para inmediatamente mejorar las condiciones socioeconómicas de los policías."Va a ser prioritario para nosotros mejorar su situación económica, también será prioritario mejorar su capacitación y profesionalización", dijo el próximo titular de la SSP.Durazo sostuvo que hoy en día los policías federales tienen un salario que oscila entre los 13 mil y 20 mil pesos, mientras que en algunas zonas del País, como en Oaxaca, los policías llegan a ganar 2 mil 900 pesos.Por ello, expuso que el futuro Gobierno hará un esfuerzo para homologar los salarios y la profesionalización de las policías del País.También se contempla la creación de la Universidad de la Seguridad Pública con el objetivo de encabezar la capacitación de los elementos policiales.De esta manera, dijo, se contará con policías que puedan paulatinamente relevar a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública."Parte de lo que buscamos es hacer una Policía Nacional, no un mando nacional, una Policía Nacional en términos de homologación, de capacitación, de profesionalización de estándares de preparación, pero también de presupuesto, de ingresos, de condiciones socioeconómicas, prestaciones, jubilación", aseveró.

