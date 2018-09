Chilpancingo— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron la versión de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace casi cuatro años en Iguala, fueron quemados en el basurero de Cocula, como lo dijo la Procuraduría General de la República (PGR) y que en los últimos días ha repetido el presidente, Enrique Peña Nieto, informó El Universal.Este lunes, al medio día, a la normal de rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, llegó la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena; el comisionado del organismo, Luis Ernesto Vargas; el representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), Luis Raúl González Pérez.Llegaron a Ayotzinapa para presentar un informe preliminar del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH sobre al investigación que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición de los normalistas por más de un año, a los padres de los estudiantes.Los representantes de los organismos, fueron recibidos por los padres de los 43 en la puerta de la normal con collares de flores y la banda de música de Ayotzinapa.Los integrantes de la CIDH, de la ONU y de la CNDH rechazaron la versión de la PGR que afirma que los 43 estudiantes que fueron desaparecidos por policías y sicarios la noche del 26 de septiembre en Iguala, fueron quemados en el basurero de Cocula hasta las cenizas y después esparcidos en el río San Juan.Indicaron que de acuerdo a estudios científicos ha quedado demostrado que en el basurero no fueron quemados los estudiantes.Exigieron al Estado mexicano que realice una investigación de manera imparcial y de profunda que lleve a la verdad.También se manifestaron a favor de la creación de una Comisión de la Verdad y, señalaron, que estarán atentos a la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este punto.Los integrantes de los organismos esperaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga más voluntad que la que demostró el de Peña Nieto.En los últimos días, en el marco de su sexto informe de gobierno, Peña Nieto ha dicho que los estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados en el basurero de Cocula, a pesar que distintos estudios ha comprobado que en ese lugar esa noche no hubo un incendio.Además cuestionaron los bloqueos que puso el gobierno de Peña Nieto, como no permitir que se investigará al Ejército.Los padres de los 43 exigieron que se enjuicie a Peña Nieto por la desaparición de sus hijos.

