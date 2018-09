Ciudad de México— El grupo parlamentario de Morena en el Senado acordó impulsar la desaparición de 22 comisiones legislativas ordinarias, además de las especiales.En su plenaria de este lunes, la bancada convino presentar esa propuesta a la Junta de Coordinación Política en su reunión de mañana.De aprobarse el planteamiento de Morena, que forma parte de su plan de austeridad, el Senado pasaría de 64 a 42 comisiones ordinarias.La propuesta inicial que se discutió en privado preveía 44 comisiones, pero en el encuentro se acordó ajustar el número a 42."Partimos de un análisis serio y creemos que se reducen de 66 a 42, y se eliminan las (comisiones) especiales, todas las especiales se eliminan. Creemos que encuadrando este número de comisiones podemos hacer un trabajo eficaz."Creemos que con estas podemos atender los reclamos de la ciudadanía y las exigencias de la cuarta transformación de la vida pública del País", expresó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara alta.Monreal confirmó que, por su representación, 20 de las comisiones serían presididas por Morena, de las cuales 10 estarían encabezadas por mujeres y 10 por hombres.Aclaró que aún no definen quiénes serían los presidentes de las comisiones que tocarían a su partido."Estamos apenas (revisando) perfiles, a partir de mañana se trabaja en torno a ellos, hay avances, pero apenas estamos revisando perfiles y propuestas para integrar comisiones", dijo.La bancada además nombró una comisión representativa, conformada por Higinio Martínez y Rocío Nahle, para negociar la integración de comisiones con los grupos parlamentarios.En otro tema, anunció que buscarán iniciar el próximo jueves la Glosa por el Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto."(Primero) política social, la semana que entra policía interna, política económica y política exterior, también estamos en ese proceso", abundó.Y afinan prioridadesEn el encuentro, que duró cuatro horas, los senadores de Morena definieron que su prioridad será la política de austeridad y las reformas propuestas por el próximo Gobierno federal."Hubo un respaldo unánime para poder lograr plantear el tema de la austeridad en el Senado de la República y que va a representar el 30 por ciento de disminución del gasto que actualmente tiene."Es importante también decirles que hay mucho ánimo por iniciar leyes que tienen que ver con la agenda legislativa prioritaria del grupo", agregó.Entre los asuntos que enumeró Monreal está la revocación de mandato, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y eliminación del fuero.También las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para transformar la Comisión Nacional de Seguridad en la nueva Secretaría de Seguridad Pública."Ya hay grupos que estamos revisando no sólo el tratado bilateral México-Estados Unidos, los próximos días nos reuniremos con los negociadores para avanzar en analizar el contenido y prepararnos para la ratificación en su momento, o no, de este acuerdo bilateral", expuso.

