Ciudad de México– Dar marcha atrás al ajuste al precio de las gasolinas decretado en enero de 2017 como parte de la Reforma Energética, sería inviable y abriría un boquete para las finanzas públicas de 200 mil millones de pesos anuales, advirtió el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros.Fue una decisión muy difícil (el ajuste al precio de los energéticos) que tomó el gobierno del Presidente Peña, pero necesaria, pero parece ser que ya se echaron para atrás, no, creo que ya no es esa euforia de decir que iba a bajar el precio de la gasolina.¿Habrá un desajuste, habría un desajuste? –se le cuestionó al legislador.Haber, pues hay más de 200 mil millones de pesos con qué se subsidia, se subsidiaba históricamente a los más ricos porque los que usan y consumen más combustibles pues son los que tienen más vehículos, entonces por supuesto que estas decisiones las tendrán que ir tomando a partir del primero de diciembre a quienes corresponda y nosotros debemos analizar lo que nos toca –explicó Juárez Cisneros.El exdirigente nacional del PRI, dijo que la administración saliente de Enrique Peña Nieto entregará finanzas sanas al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, descartando arcas vacías y privilegiando la estabilidad macroeconómica.”Hay estabilidad económica, macroeconómica, hay crecimiento económico, hay generación de empleos”, comentó el coordinador de los diputados del PRI.Entrevistado en Palacio Nacional, René Juárez Cisneros llamó a que no haya recortes el próximo año, sino a eliminar lo superfluo, sin afectar el funcionamiento de la Cámara de Diputados, el Senado y el Gobierno Federal.

