Ciudad de México— Los niveles de pobreza presentados en el informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y que se replican en el Sexto Informe de Gobierno, violan los derechos sociales de la población, pues la mitad de los mexicanos carece de ingresos para adquirir la canasta básica, señalaron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.En el marco de la conferencia "La mitad de la población carece de ingresos para adquirir la canasta básica", Andrés Blancas Neiras -académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM- advirtió que un total de 62 millones de personas en México carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, situación que no ha cambiado en los últimos 25 años.Además, destacó que, en 2016, el 56 por ciento de la población mexicana estaba sin acceso a la seguridad social; es decir, no tenía cubiertos sus gastos por accidentes profesionales, enfermedades, maternidad, jubilación, invalidez, vejez, muerte, asistencia médica y medicinas.Por lo anterior, destacó que los niveles de pobreza presentados y las acciones del Gobierno federal no garantizan el cumplimiento de los derechos sociales de la población."Los niveles de pobreza presentados en el más reciente informe de Coneval y que, por cierto, se replican casi puntualmente en el Sexto Informe de Gobierno, así como las acciones del gobierno en esta materia, no cumplen con los derechos sociales de la población establecidos en el artículo uno constitucional, ni tampoco con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación", mencionó.En ambos documentos, se establece que el gasto público debe ser una herramienta del Gobierno mexicano para incidir en la reducción de la desigualdad de trato o discriminación.", apuntó el académico.En la actualidad, explicó, las estrategias se han enfocado sólo en reducir la pobreza extrema."Para 2016, 15.5 por ciento de la población en el País reportó no contar con acceso a servicios médicos; es decir, 19 millones de personas en México se encontraban en situación de pobreza sanitaria", enfatizó.Blancas Neiras consideró que el empleo informal afecta la productividad de la economía en su conjunto y recordó que en México la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo.Sólo en 2017, dijo, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento tenía un empleo informal, con bajas expectativas para acceder a vivienda y educación."El problema fundamental que impide resolver la pobreza es el desempleo", enfatizó.Por su parte, Ana Patricia Sosa Ferreira, también académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, informó que al cierre del primer trimestre de 2018, un 16 por ciento de los hombres y 14 por ciento de mujeres se encontraban en condiciones críticas de empleo."Trabajan menos de 35 horas a la semana, o más de 35, pero con ingresos menores al salario mínimo; o más de 48 horas semanales, con ingresos de hasta dos salarios mínimos. La gente acepta un trabajo en donde sea", expresó la académica.En opinión de la especialista, se requiere una política económica con perspectiva de crecimiento y un enfoque que atienda a la pobreza considerando la desigualdad y los procesos de empobrecimiento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.