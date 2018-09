Finge ser maestro y roba celulares en universidad

Saltillo- Agentes de la Policía Estatal buscan a un ladrón que entró a la Universidad Autónoma de Durango, Campus Saltillo, donde se hizo pasar como profesor de inglés y dijo a los estudiantes de primer ingreso que les aplicaría un examen pero los sorprendió y les robó varios celulares.Derivados de una denuncia presentada por el representante jurídico de la Universidad afectada, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigan los hechos ocurridos en la institución ubicada en el bulevar Fundadores de la Colonia Misión Cerritos.Francisco Javier, encargado de la Administración General del Campus, informó a los oficiales que el jueves 30 de agosto pasado, entre las 11:00 y 11:30 horas, varios alumnos de la Carrera de Nutrición de primer año le reportaron el robo de móviles.Le detallaron que un hombre moreno, delgado, de entre 30 y 35 años de edad, que mide más de 1.75 metros de estatura, ingresó al salón de clases y les dijo que era su maestro de inglés y que les iba poner un examen.Por lo anterior les exigió que pusieran sus teléfonos celulares en un bote que él llevaba y tres de los alumnos dejaron los móviles de las marcas J7, iPhone 6, y otro que no recuerda marca. El supuesto docente les avisó que iba a bajar por las pruebas de inglés, pero ya no regresó.Trabajadores de intendencia declararon a los investigadores que vieron cuando el individuo bajó del segundo piso y salió con los celulares de la universidad.Coincidieron con los estudiantes en que el ladrón vestía pantalón de mezclilla o pans color azul, camisa verde, chaleco casual color naranja y gorra.Durante las primeras pesquisas los policías constataron que las instalaciones del Campus universitario cuentan con Cámaras de Circuito Cerrado.Por tanto, esperan tener acceso a los videos para poder identificar al ladrón.Mientras tanto directivos de la Institución llegaron a un acuerdo con uno de los padres de familia para hacer la reparación del daño.También dialogaron con los tres alumnos afectados para hacer un trato y resolver el problema entre ambas partes.Además se comprometieron a reforzar las medidas de seguridad, para que no vuelva ocurrir otro hecho similar tan lamentable.

