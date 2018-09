Ciudad de México— El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, demandó que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sea evaluado de forma objetiva y a partir de cifras medibles.El exdirigente priista señaló que las críticas que desconocen los logros de la Administración que está por concluir demeritan los esfuerzos de los mexicanos que han trabajado para lograr avances en los últimos seis años."La actual Administración debe ser evaluada de manera objetiva, de acuerdo con resultados y cifras medibles. Las críticas emitidas desde la divergencia política que sólo buscan desconocer los logros también demeritan el esfuerzo de millones de mexicanos que han trabajado para ello", expresó Juárez Cisneros.De acuerdo con un comunicado emitido por la fracción priista en San Lázaro, el priista aseguró que hoy México tiene estabilidad social, certeza económica y civilidad democrática.Muestra de ello, señaló, es que hay condiciones para llevar a cabo una transición que garantice las mejores condiciones para el inicio de la próxima Administración.El exgobernador de Guerrero llamó a su bancada a enfocar sus esfuerzos en resolver los pendientes que aún existen en el país."Hoy, debemos enfocarnos en resolver los pendientes que aún tenemos. No hay Gobierno en el mundo que satisfaga todas las expectativas y necesidades que tienen los ciudadanos; por ello, es momento de trabajar por recuperar la paz y la armonía. El reconocimiento que ha hecho el presidente de este tema confirma su preocupación y el esfuerzo que ha hecho a lo largo de seis años", manifestó.El priista subrayó los acuerdos alcanzados en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio."Hemos concluido la renegociación de un Tratado de Libre Comercio con la primera economía del mundo y tenemos un vínculo muy estrecho con las potencias de Europa y Asia que no teníamos hace seis años, lo que nos convierte en un referente de la nueva economía global. En México logramos consolidar el crecimiento, la generación de empleo y la inversión, ahí están las cifras", indicó.Juárez Cisneros dijo que Peña Nieto es el presidente que México necesitaba para su transformación.El exdirigente Nacional del PRI afirmó que será la historia la que evalúe las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto."Las reformas estructurales serán evaluadas por la historia y por sus logros, no por las coyunturas políticas. México cuenta hoy con las herramientas necesarias para crecer de manera sostenida por los próximos cincuenta años", agregó.

