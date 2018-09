Ciudad de México– Al final del sexto informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto agradeció a su esposa a hijos la compañía y la fortaleza a lo largo del sexenio. Tanto Angélica Rivera como sus hijos, Sofía Castro, Paulina Peña y Alejandro Peña, lloraron cuando el mandatario realizó el agradecimiento, escribe El Universal."En éste, mi último informe de gobierno, quiero dejar constancia de mi profunda gratitud, en primer lugar gracias a mi esposa Angélica, por la compañía, la fortaleza, y el apoyo permanente que incondicionalmente me ha dado, muchas gracias Angie", dijo el mandatario durante el evento, realizado en Palacio Nacional.El viernes, el mandatario compartió en un video un spot en el que hablaba sobre el tema de la "Casa Blanca"."Creo que la manera en que manejamos en su momento la explicación del asunto tampoco fue la correcta. Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación porque era yo el que tenía esa responsabilidad. El cuestionamiento era sobre el presidente, sobre lo cual además ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado indebidamente, sino por cuanto afectó a la credibilidad", aseguró Peña Nieto en el mensaje difundido en redes sociales.El tema de la Casa Blanca impactó negativamente en la credibilidad de la Institución Presidencial, y lo lamento. En todo momento, el quehacer de este Gobierno ha sido enriquecido por la crítica y siempre hemos respetado la libertad de expresión.En su mensaje de hoy, el Presidente sumó un agradecimiento a sus hijos. "Gracias a nuestros hijos, Paulina, Sofía, Alejandro, Fernanda, Nicole y Regina por su cariño, su alegría, la que me contagian todos los días, por comprender el tiempo que les tocó vivir, por estar siempre a mi lado", dijo.También el viernes pasado, Sofía Castro Rivera, hija de Angélica Rivera, y Paulina Peña, hija del presidente Enrique Peña Nieto, llevaron al tatuador Jon Boy a Los Pinos para realizarse un tatuaje.El tatuador compartió las imágenes en redes sociales, en donde arrobó a las hijas de la primera dama y del mandatario, en las que incluso puso la ubicación de la residencia oficial.Aunque posteriormente Sofía Castro ofreció una disculpa a quienes se hayan ofendido por lo que hicieron, las jóvenes recibieron muchas críticas por, supuestamente, utilizar recursos públicos y la residencia oficial para su uso personal.

comentarios

