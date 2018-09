Renuncia y huye síndica electa en Michoacán

Ciudad de México— Elvia del Socorro Ortega Peláez, síndica electa del Municipio de Buenavista, en Michoacán, anunció su renuncia al cargo y su retiro de la política."Hoy sábado primero de septiembre, a las tres de la mañana aproximadamente, hago pública mi renuncia, hago público que no me interesa la política, hago público que me voy del país, jamás vuelvo a participar en la vida política, no me interesa, no me gustó."Les muestro en estos momentos mi renuncia, mi nombre, era propuesta para la presidencia municipal, renuncio, tampoco lo acepto, renuncio a mi cargo como síndico municipal, está mi fecha de recibido, mañana, en unos momentos, entre ocho y media y nueve de la mañana ratifica el Congreso, no me interesa ni siquiera estar en el Municipio", dice Ortega Peláez en un video mientras muestra un documento.De acuerdo con Quadratín, la funcionaria rendiría protesta como titular del Ayuntamiento de Buenavista hasta la designación de un alcalde interino por el Congreso de Michoacán, pues el edil electo, Eliseo Delgado Sánchez, fue asesinado el 20 de julio.En la grabación, Ortega Peláez exhibe una reservación de un vuelo con destino a Tijuana."A las 6:12 de la mañana (del 1 de septiembre) salgo", señala.En un segundo video, grabado presuntamente ya desde ciudad fronteriza, Ortega Peláez reitera su decisión de apartarse de la política, de los cargos públicos y del partido Morena.Este domingo, Pascual Sigala, Secretario de Gobierno de Michoacán, se reunió con el dirigente estatal de Morena, Roberto Pantoja, para revisar la situación política de Buenavista, luego de que ayer nadie asumió el gobierno municipal."Sostuve esta mañana un productivo encuentro con el dirigente de Morena en Michoacán, Roberto Pantoja, en el que revisé la situación del municipio de Buenavista y otros temas comunes de la coyuntura en la entidad. Mantendremos una comunicación permanente y trabajo institucional", informó en su cuenta de Twitter.Focos rojosElvia del Socorro Ortega Peláez tomaría el mando del Municipio de Buenavista debido a que Eliseo Delgado Sánchez, Edil electo por Morena, fue asesinado en julio frente a las instalaciones de la Alcaldía.Antes de los comicios del 1 de julio, Javier Ureña González, Edil interino de la localidad, también fue ejecutado.Ureña González era Secretario del Ayuntamiento y quedó como encargado de despacho de la Presidencia Municipal, ya que el Alcalde Lorenzo Barajas Heredia, de extracción perredista, buscó la reelección.