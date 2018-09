Pide AMLO Congreso sin pleitos

Ciudad de México— Tras el inicio de la 64 Legislatura, Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores del Congreso de la Unión que, para sacar adelante a México, se pongan de acuerdo sin pleitos y con armonía.Asimismo, con el argumento de que es necesaria la reconciliación nacional, el presidente electo agradeció el respaldo a su futuro Gobierno que ofrecieron ayer las bancadas de otros partidos, especialmente la del PRI."Qué bueno que sea así (el respaldo del tricolor), que se pongan de acuerdo, que haya armonía, que no haya pleitos y se necesita la reconciliación nacional para sacar adelante a México", mencionó en entrevista con medios.Sobre el sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el político tabasqueño comentó que aún no lo ha podido revisar a detalle y que tampoco puede hacer un balance de la Administración saliente.Sin embargo, recalcó que en el actual proceso de transición la relación con el Gobierno federal ha sido buena."No, pero lo voy a revisar, y son buenas las relaciones que existen con el actual Gobierno", aseveró.López Obrador sostuvo hoy una reunión con los próximos Secretarios de Hacienda, Energía, Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente, así como con el Gobernador electo de Tabasco y el próximo director de Pemex, para diseñar el presupuesto que recibirá el sector energético.Acompañado de simpatizantes, el doctor Armando Rosales acudió este domingo a la casa de transición a denunciar que no lo dejan inscribirse como candidato a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.Rosales expuso que, por denunciar la corrupción del sindicato, fue inhabilitado del mismo por mil 300 días, lo cual le impide que pueda contender por el citado cargo."Es un sindicato corrupto y charro", acusó.Al finalizar la reunión con miembros de su Gabinete, el Presidente electo se acercó a Rosales y le aseguró que, aunque en su Gobierno será respetuoso con la vida interna de los sindicatos, habrá democracia en éstos."Dentro de su buena voluntad, creo que va a apoyar que los sindicatos sean realmente libres", manifestó Rosales tras plantearle sus demandas a López Obrador.

