Ciudad de México– En las últimas cuatro décadas, se han adoptado a nivel federal seis grandes estrategias de coordinación institucional para enfrentar la pobreza, en las cuales se han repetido fallas de diseño, de monitoreo y en el involucramiento de los beneficiarios, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).En el documento 40 Años de Estrategias de Coordinación Interinstitucional para la Política de Desarrollo en México, divulgado esta semana, el organismo analizó el desempeño de Coplamar, Progresa, Microrregiones, 100x100, la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión, las dos últimas puestas en marcha en la Administración que está por concluir.De acuerdo con el estudio, estas estrategias no tuvieron los resultados esperados debido a que no lograron construir objetivos claros y no definieron de manera concreta el problema a atender, lo que impidió que establecieran con precisión aspectos básicos como las intervenciones necesarias, la población objetivo y las instituciones que debían participar."Esto significa que no existe un nivel óptimo de actores o dependencias que deben estar involucradas en la toma de decisiones ni tampoco del número idóneo de instrumentos de política (programas o acciones de Gobierno) que deba ser articulado para lograr una intervención coherente", señala.Un ejemplo de ello, explica, es la estrategia 100X100, implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, cuyo objetivo era totalmente impreciso: promover el desarrollo integral de los municipios con mayores rezagos sociales en el País.Lo anterior, advierte, se debió a que en ningún caso el Gobierno federal contó con la información necesaria para focalizar sus acciones.Así, detalla, fue hasta que Coplamar se puso en marcha que se llevaron a cabo estudios, mientras que Progresa definió sus objetivos sin que existiera información suficiente sobre los hogares a atender.Ante estas ineficiencias, indica el Coneval, las estrategias antipobreza quedaron sujetas a los programas sociales existentes, aún cuando éstos no respondieran a las necesidades de cada una de ellas.El Coneval advierte que los estados también tienen una responsabilidad en el fracaso de los planes, toda vez que la respuesta de éstos ante la dispersión de la política social ha sido indistinta."En lugar de crear una estrategia propia, otros estados han decidido contribuir con sus programas y recursos a la estrategia de coordinación impulsada desde el Gobierno federal. En estos casos, los Gobiernos estatales se convierten en una pieza más que debe ser coordinada", indica.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.