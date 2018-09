Ciudad de México— La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) confía en que se solucionarán las diferencias entre Estados Unidos y Canadá en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a reanudarse a partir del próximo miércoles,El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, estimó que una vez que Estados Unidos y Canadá solucionen sus diferencias se logrará la renovación del TLCAN entre los tres países que lo integran, sumando a México, a fin de que la región siga como la más competitiva del mundo.Afirmó que se cumplió el objetivo de México en el sentido de que el tratado sea trilateral, pues el presidente Donald Trump ya envío al Congreso de Estados Unidos el escrito que manifiesta el interés de su gobierno de establecer acuerdos comerciales con México y Canadá.A su regreso de la ciudad de Washington, donde asistió a las reuniones del llamado “Cuarto de Junto”, con otros dirigentes de la iniciativa privada, destacó que “el sector empresarial actuó con unidad, con los negociadores del gobierno mexicano”.“Se espera que las discrepancias entre Estados Unidos y Canadá se solucionen en los próximos días, para llegar a la renovación del acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte”, asentó en un comunicado.México mantiene el propósito de llegar un acuerdo trilateral y que después del entendimiento comercial logrado en estos días con Estados Unidos, ratifica su intención de lograr un entendimiento con Canadá, apuntó.El dirigente de Concanaco externó su confianza porque los negociadores de los dos países vecinos finalmente lleguen a un consenso y construyan las condiciones propicias para que México se una a las negociaciones, con la finalidad de ratificar el acuerdo trilateral.Consideró que de no continuar el TLCAN no se afectarían las relaciones comerciales de México con Canadá, debido a que los dos países forman parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CP-TPP o TPP-11), junto con otras nueve naciones.El TPP-11, planteó, permitirá la prestación de servicios entre las naciones integrantes en áreas como logística, consultoría y turismo, rubro, este último, que presentó un crecimiento de dos dígitos en el país durante el último año.Expuso que el acuerdo bilateral logrado entre México y Estados Unidos da certeza a las inversiones, después de más de un año que se inició la revisión del TLCAN y que se desconocía cuál sería el resultado de las negociaciones.“El acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos fue lo mejor que se pudo haber obtenido dadas las circunstancias, por la intención de Estados Unidos de cancelar el TLCAN al inicio del gobierno del presidente Trump, aunque no es el escenario ideal, la situación actual es muy diferente a la que se tenía antes de empezar las conversaciones”, afirmó.López Campos señaló que fue conveniente para México lograr el entendimiento en un acuerdo comercial con Estados Unidos y, posteriormente, continuar las negociaciones para solucionar aspectos específicos por complicados que estos sean.Ya pasó el momento de incertidumbre que generaban las negociaciones en torno al acuerdo comercial con Estados Unidos, y ahora hay que fortalecer algunos aspectos del entendimiento en principio, aseguró.Consideró que, desde el punto de vista político, el acuerdo bilateral con Estados Unidos permitirá un escenario más favorable para el próximo gobierno federal, ya que no deberá iniciar México desde cero su relación comercial con la Unión Americana.

