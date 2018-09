Va CNDH por ley sobre desplazamiento forzado

Ciudad de México— El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, confirmó que el organismo presentará este mes al Congreso de la Unión un anteproyecto de iniciativa de ley sobre desplazamiento forzado interno.Sin dar detalles sobre su contenido, González Pérez afirmó que la iniciativa ya fue platicada con los Gobiernos saliente, de Enrique Peña Nieto, y entrante, de Andrés Manuel López Obrador.Durante una reunión de trabajo con Ombudsperson de Latinoamérica, explicó que la propuesta deriva de reuniones temáticas con nueve Ombudsperson de Latinoamérica y surge de la necesidad de regular ese "flagelo".En semanas anteriores, la CNDH se pronunció por que México y Centroamérica establezcan leyes que reconozcan los derechos de las personas desplazadas y permitan la atención de esa población vulnerable en materia de salud, educación, alimentación, vivienda y empleo.La finalidad de la iniciativa de ley es identificar el problema y garantizar los derechos básicos de quienes están obligados a salir de sus comunidades de origen por factores como violencia y desastre.De acuerdo con estimaciones de la CNDH, en México existen alrededor de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno. Sin embargo, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) calcula que la cifra podría llegar a 311 mil.En febrero pasado, el organismo subrayó la necesidad no sólo de contar con un registro puntual para identificar el volumen de víctimas, sino de que las instituciones de derechos humanos pugnen el reconocimiento del fenómeno por parte de los gobiernos y emitan medidas cautelares que aseguren a esas personas los servicios básicos.González Pérez impulsa una reunión con homólogos de la región, para abordar el fenómeno desde el punto de vista migratorio, con énfasis especial en la migración proveniente de Venezuela y Nicaragua.En el encuentro, el presidente de la CNDH propuso que las instituciones de derechos humanos de la región sean más activas para mejorar la atención de las víctimas, generar legislación, aprovechar los mecanismos de prevención e incidir en las políticas públicas.González Pérez afirmó que los Ombudsperson aún tienen mucho que aportar, por ejemplo, en el seguimiento y cumplimiento de las sentencias, informes y propuestas de organismos internacionales.Ante la falta de compromiso de los Estados, dijo el Ombudsman nacional, es necesario no sólo acompañar y dar seguimiento a las sentencias y demás resoluciones que emitan del sistema regional, sino participar más activamente para su cumplimiento y reparación integral."Se debe dar a los Ombudsperson de la región un lugar diferenciado más allá de los gobiernos y de la sociedad civil, un lugar propio en esta relación, en reconocimiento a la importancia de la posición que asumen."Así como de la participación jurídica y política de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos", expresó ante Margarette May Macaulay, Comisionada Presidenta de la CIDH, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Juez Presidente de la CorIDH, entre otros.González Pérez encabezó se reunió con jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una veintena de Ombudsman estatales del País.

