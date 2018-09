Ciudad de México— La Cámara de Diputados sufrió un saqueo hormiga de sus bienes por parte de legisladores y empleados que dejaron la 63 Legislatura.Informes de la Dirección de Almacenes e Inventarios detallan la desaparición de mobiliario y equipo, y al menos mil 114 objetos diversos no han sido ubicados.Según el reporte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, las bancadas del PRI y del PRD tienen los mayores requerimientos.Los priistas acumulan 699 objetos inventariados y de los que se desconoce su ubicación.Cestos de la basura, percheros, archiveros, teléfonos y cafeteras se esfumaron en diversas oficinas.Tampoco aparecen televisiones, enmicadoras, ventiladores, calefactores, sillas y perforadoras. Incluso módulos y mesas de cómputo están sin ubicar.Un monitor, un CPU, un mouse, un teclado y la impresora se perdieron en espacios que ocuparon diputados priistas.De la oficina del coordinador del tricolor desapareció una mesa de caoba con cristal biselado al centro. Su clave de inventario es 20322.La Dirección de Almacenes reportó la pérdida de un ventilador de pedestal y un monitor Dell en la misma oficina.En el espacio del secretario particular de la coordinación priista no se ha ubicado un monitor y un teclado Dell.Y en la secretaría técnica de la bancada tricolor no se halló un perchero de madera color caoba con cuatro ganchos; una mesa de madera laminada en caoba y una cafetera eléctrica para 30 tasas.La lista agrega teléfonos, monitores, teclados y hasta libreros extraviados de una de las oficinas de la vicecoordinación.Añade el informe que de la coordinación de Coahuila están perdidos cinco monitores, tres mouse, un perchero, una mesa, una impresora, un sillón y un scanner.En las oficinas de los diputados priistas también desapareció un frigobar Acros, teléfonos, unidades de CPU, teclados, sillones y archiveros. La fracción del PRD registra 283 muebles y equipos perdidos. En el tercer piso del edificio B no hallaron sillas, sillones, escritorios, gabinetes, cestos de basura, ventiladores y archivos.Reportan desaparecida una televisión Sony, con registro 54984.La fracción de Morena tiene 84 objetos no localizados, entre ellos teléfonos, audÌfonos, calefactores, purificadores de aire, mesas, libreros, archiveros, cestos de basura, libreros y percheros.La bancada panista registra 47 objetos perdidos, en su mayoría reguladores de energía, teclados y mouse, así como mesas y libreros.

