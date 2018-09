Pide PT cobrar impuestos a los ricos

Ciudad de México— Tras reconocer que las medidas de austeridad serán insuficientes para financiar los programas del nuevo Gobierno, diputados y senadores del Partido del Trabajo (PT) pidieron cobrar impuestos a los sectores más ricos de la población.A nombre de los legisladores de ese partido político, el diputado Reginaldo Sandoval Flores anunció que están dispuestos a respaldar el plan de ahorro y racionalidad impulsado por Andrés Manuel López Obrador."Los legisladores del PT respaldamos las políticas de austeridad impulsadas por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador pero estamos convencidos de dos cosas: que en esos ahorros no se obtienen recursos suficientes y que hacer que los mexicanos que concentran la mayor parte de la riqueza en México paguen sus impuestos, vamos a redistribuir la riqueza, ya que terminar con la brecha de desigualdad", dijo.Aseguró que la austeridad no debe ser una moda ni un compromiso de compañía, sino una política permanente para combatir la desigualdad y tener recursos suficientes para apoyar la política económica y social del nuevo Gobierno.A petición del Partido de Trabajo, la Mesa Directiva aceptó que dicho instituto político cediera tres de sus minutos en el Pleno al legislador sin partido Emilio Álvarez Icaza.Sandoval criticó las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto y fustigó por el baño de sangre, la violencia desmedida y el crimen que acorrala a los mexicanos.Durante su intervención, aseguró que sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras defenderán los derechos humanos y exigirán justicia por casos que trascendieron el sexenio, como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.Asimismo, insistió en la exigencia de justicia para los más de 250 mil desaparecidos y masacrados por la guerra contra el narco.El diputado, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a no fallarle a los mexicanos al trabajar codo a codo con López Obrador."México pasó del miedo a la indignación y de la indignación a la esperanza. Nuestra responsabilidad es enorme. Los legisladores del PT no les vamos a fallar", sentenció.El partido sólo tuvo oportunidad de hablar 12 minutos en el Pleno porque cedió tres de sus minutos al senador sin partido Emilio Álvarez Icaza.

