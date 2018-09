Mujer roba a bebé de 14 días y luego es hallado en el IMSS

Una mujer robó al hijo de otra, de 14 días de nacido, en un comercio del centro de Ciudad Altamirano, en el municipio guerrerense de Pungarabato; el niño fue hallado horas más tarde en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), publicó el sitio SinEmbargo."La presunta responsable del rapto cometido la tarde de ayer acudió a un hospital del IMSS con la intención de ser internada bajo el argumento de que acababa de parir en la vía pública, pero la investigación del Ministerio Público determinó que esa versión era falsa¨, reveló el sitio digital.De acuerdo con SinEmbargo, aproximadamente a las 14:00 horas se dio una alerta a elementos policiacos y de Protección Civil ante la denuncia de una mujer que señaló que le acababan de robar a su hijo, de 14 días de nacido.La señora Alejandra Vargas reportó que se encontraba en un negocio de ropa en la esquina de la calle Madero y el callejón Allende, en el centro de la ciudad, uno de los lugares de mayor actividad comercial en Altamirano.Informó que mientras ella se encontraba viendo la ropa una mujer, al parecer embarazada, de tez blanca y ojos azules se le acercó y le pidió cargar a su bebé con el argumento de que de lo contrario “le haría ojo” –expresión empleada para referirse a la creencia de que con sólo ver a un bebé y no tocarlo se le puede provocar alguna enfermedad–.La madre dijo que no conocía a la mujer, pero le entregó en sus brazos al bebé, se distrajo por un momento y la mujer desapareció con el menor de edad.Los familiares pidieron apoyo de diferentes corporaciones policiacas y de Protección Civil, así como de personal de Reglamentos, quienes emitieron la alerta de la desaparición.Las cámaras de vigilancia del negocio estaban apagadas, pero los comerciantes cercanos confirmaron ver a la mujer que después de varias indagatorias.Las indagatorias policiales identificaron a la mujer señalada por rapto como Marlene, de aproximadamente 20 años de edad, quien trabajó en un negocio de ropa a unos 50 metros del lugar de donde se llevó al niño, así que fue descrita físicamente y encontraron fotografías de ella.Mientras buscaban a la mujer y al niño se recibió el reporte de que había un caso sospechoso en el hospital del IMSS de Ciudad Altamirano, al que una mujer llegó con un bebé en brazos diciendo que acababa de tener un parto en la vía pública, en un negocio, y que iba al hospital para que revisaran que el niño estuviera bien.Los médicos se dieron cuenta de que la mujer no tenía sangrado y no se dejaba revisar, además no tenía ninguna característica propia de un reciente trabajo de parto.Ante la alerta en redes sociales los médicos estaban al tanto de lo ocurrido e informaron a los cuerpos policiacos.Habían transcurrido casi dos horas cuando llegó al hospital la Policía del Estado con la madre del niño y confirmaron que era el niño que había sido raptado.Estudiante de 18 años es secuestrada al salir del CCH Oriente; aparece su cuerpo calcinado en EdomexLa historia de la mujer identificada como Marlene fue desmentida por la policía, primero, porque en el lugar donde afirmó que tuvo al bebé no había evidencias, además la dueña del negocio negó tener conocimiento o haber visto a la mujer recientemente.Los médicos y agentes de periciales determinaron que el bebé tenía características de haber nacido más de 10 días antes.La mujer que denunció la desaparición presentó toda la documentación y comprobantes del parto, estudios médicos, estudios de su embarazo y comprobó que hace 14 días tuvo a su hijo.

