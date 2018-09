Cuentan hasta 43 a Ruiz Massieu

Ciudad de México— A medio discurso de Claudia Ruiz Massieu, el grueso del Pleno en la Cámara de Diputados contó hasta 43 y reclamó justicia como la consigna de las protestas por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.Después de afirmar que su partido no es mercenario de la política ni cambia de ideología cuando hay cambio de gobierno, la bancada de Morena respondió con el grito distintivo de las marchas del caso Iguala."Conocemos el egoísmo de oposición que todo rechaza solo por consigna, nosotros no seremos eso", dijo antes de la interrupción, "esas actitudes son de partidos pequeños y el PRI es un partido grande"."Somos un partido con 90 años de historia, un partido maduro, seremos una oposición valiente, crítica y constructiva, jamas testimonial".Entre abucheos y rechiflas, Ruiz Massieu defendió la gestión del Gobierno saliente en materia económica, educativa y comercial que, según ella, dejaron condiciones favorables a la próxima administración.La senadora también tachó de violación al reglamento el hecho de que la Mesa Directiva permitiera la intervención en tribuna de Emilio Álvarez Icaza, un senador sin partido.Ruiz Massieu urgió a gobernar para satisfacer al País en el largo plazo, más allá de los logros partidistas y las encuestas."Estamos ante un desafío, definir cómo vamos a honrar el mandato ciudadano que recibimos el primer de julio", afirmó la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.En su primera intervención en tribuna como integrante de la LXIV Legislatura, la dirigente del PRI se refirió al trabajo histórico del Poder Legislativo en episodios como el sufragio femenino y la reforma de paridad de género en la integración del Gobierno."La responsabilidad histórica que resguarda este recinto la compartimos todos", afirmó."El Congreso es la primera y la última trinchera de la República, no lo olvidemos".

