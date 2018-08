Ofrece AMLO diplomacia neutra

Ciudad de México.- En política exterior, México no formará parte de bloques de países ni se pronunciará sobre los asuntos internos de otras naciones, afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Cuestionado sobre si México liderará al Grupo Lima, en el que el gobierno federal tuvo un papel relevante este sexenio, López Obrador señaló que el país respetará el principio constitucional de la libre autodeterminación de los pueblos."No vamos a unirnos a bloques, no vamos a meternos en enfrentamientos de potencias; no vamos a tener posturas a favor de unos o de otros, vamos a buscar siempre la neutralidad cuando se trate de asuntos de interés de países, de pueblos; no intervención y autodeterminación de los pueblos, ese es el principio", aclaró en rueda de prensa."No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa; siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior. Entonces, no vamos a estar metiendo nuestras narices en asuntos de otros pueblos, de otras naciones, porque no queremos que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos".El presidente electo destacó que "actuar con prudencia" en política exterior trajo beneficios para México en el reciente capítulo de la renegociación del TLC con Estados Unidos.Por ello, evitó pronunciarse sobre la reciente reiteración del presidente de EU, Donald Trump, de que México pagará el muro fronterizo, pues, alegó el morenista, quiere tener una relación cordial."Ahora que hubo la renegociación del tratado, cuando nos tocó opinar sobre el asunto energético, que era un capítulo completo (...) y tiene que ver con los derechos soberanos de nuestro país para decidir libremente sobre la explotación de nuestros recursos naturales y en nuestro petróleo."Eso se logró porque hemos actuado de manera prudente, respetuosa, y esto obliga a que nos respeten, a que no nos falten al respeto, ni a nuestro pueblo ni al gobierno; esto es esa política es la que vamos a continuar", anticipó.