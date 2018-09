Facebook lanza programa para prevenir 'bullying'

Ciudad de México- Facebook presentó el programa "Misión Paz Escolar” para ayudar a 15 mil adolescentes de 40 escuelas públicas del país a prevenir y enfrentar situaciones de violencia en su vida cotidiana y en Internet a través de la capacitación con herramientas de realidad virtual.La plataforma informó en un comunicado que el objetivo de la iniciativa es enseñar a los jóvenes habilidades socioemocionales, claves para obtener una experiencia positiva en la escuela, prevenir conductas de riesgo y contribuir a un mejor desempeño académico.La red social destacó que "Misión Paz Escolar" llegará a la Ciudad de México y al Estado de México en el ciclo escolar 2018-2019, para contribuir a paliar un problema altamente sensible.De acuerdo con datos de la organización Bullying Sin Fronteras, México es el país con mayor cantidad de casos de bullying en el mundo, y la tendencia va al alza.Explicó que las consecuencias de esos abusos se pueden manifestar en una menor participación social, un deterioro del desempeño escolar y hasta el abandono de los estudios, ansiedad, depresión y malestares físicos.Con este programa se espera contribuir para que alumnos mexicanos desarrollen nuevas habilidades emocionales y sociales para resolver conflictos y fortalecer su autoestima, indicó.Resaltó que se crearon cinco cápsulas con situaciones a las que niños y adolescentes están expuestos. "Prevención del bullying"; para sensibilizar de cerca la importancia de pensar antes de compartir, comentar o publicar información en las redes sociales.Así como "Seguridad en línea" para mostrar cómo los problemas o peleas que se viven en la vida real a menudo escalan al mundo virtual; "Crear conciencia", con la cual se busca subrayar la importancia de conocer a las personas que se agregan en las redes sociales.Otra cápsula es "Tú decides qué compartir", con la cual se busca concientizar sobre los riesgos de compartir contenido sensible y brindar orientación sobre lo que se puede hacer en caso de enfrentar una situación en la que la persona se sienta amenazada o extorsionada.Y por último, "Elige con quién chateas", la cual remarca la importancia de interactuar en las plataformas digitales con personas que conocemos en la vida real como forma de evitar involucrarse en situaciones de riesgo.La directora general de Save the Children México, María Josefina Menéndez, dijo que “en el último informe VOCES, una consulta a niñas, niños y adolescentes se encontró que el acoso escolar es lo que más preocupa a nivel personal”."Misión Paz Escolar" fue creado en alianza con Yeltic y Fundación en Movimiento, con la colaboración de asesores, como Lewis Bernstein, ex vicepresidente de Global Sesame Street Productions, y las organizaciones REDIM y Save the Children.

