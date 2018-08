Piden no creer rumores sobre secuestro de niños

Ciudad de México– Las autoridades de diversas partes de México publicaron el viernes avisos para que la población no crea los rumores sobre secuestros de niños difundidos en redes sociales, después que tales reportes dieron pie a linchamientos.Por lo menos cuatro personas fueron golpeadas y quemadas vivas esta semana después de la difusión de versiones falsas de que varios niños habían sido secuestrados.Una turba prendió fuego el miércoles a dos hombres en el estado de Puebla. Un día después, un hombre y una mujer fueron sacados por la fuerza de un vehículo, golpeados y quemados vivos en el estado de Hidalgo, según el procurador estatal de Justicia, Raúl Arroyo.Horas antes del linchamiento más reciente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo había publicado la copia de un mensaje mal escrito difundido en WhatsApp a cuyo contenido puso la estampa de "falso"."Por favor estemos todos alerta en cuestion de que una plaga de robachicos a entrado al pais, al parecer esta plaga de maleantes se dedica al trafico de órganos ya que los informes de los últimos días an sido niños desaparecidos de entre 4, 8 y 14 años de edad, a quien en algunos casos ya fueron encontrados estas pequeños sin vida y con caracteristicas de haberles extraido sus organos, estan abiertos de la parte del abdomen y totalmente vacias por dentro", se lee en el mensaje falso.Los expertos han dicho desde hace tiempo que es improbable que los órganos no extraídos en un entorno médico puedan destinarse a la venta.Sin embargo, los rumores de este tipo se han difundido en todo México en el curso de los años, con consecuencias violentas."Estos rumores son totalmente falsos", dijo el jueves el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar, en conferencia de prensa. "Ya han costado vidas".Advirtió que la gente ha sido presa de la psicosis colectiva.El secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas, afirmó que "nadie debe hacerse justicia por su propia mano"."Es un fenómeno que está ocurriendo a nivel nacional", afirmó José Arturo Delgado, coordinador en Puebla del proyecto Alerta Amber para personas desaparecidas, dependiente de la Fiscalía General estatal. Señaló que no hay casos confirmados de niños secuestrados en Puebla.El estado de Jalisco emitió durante la semana una alerta similar sobre ese tipo de rumores.En 1998, dos hombres fueron atados, golpeados y colgados en la plaza de Huejutla en Puebla. Supuestamente intentaban secuestrar a cuatro niñas de la localidad para vender sus órganos, aunque las autoridades dijeron que no había evidencias de que eso fuera verdad.En 2015, habitantes de Ajalpan, Puebla, mataron a golpes a dos hombres jóvenes que hacían preguntas en la localidad.En el caso de Ajalpan, se habían difundido rumores sobre el secuestro de niños y resultó que ambos jóvenes efectuaban una encuesta comercial sobre el consumo de tortillas.De acuerdo con un estudio publicado en 2015 por el investigador Leandro Aníbal Gamallo, los linchamientos en México suben y bajan de manera aleatoria. Hubo 23 casos en 2001. La cifra subió a 49 en 2005 y bajó a 21 en 2006. Hubo 64 linchamientos en 2011, el último año que incluye el estudio.

