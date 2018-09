Aguascalientes- Un sujeto le disparó a su expareja para después ingresar a su domicilio y darse un tiro en la cabeza."Estábamos platicando mi hermana y yo, de repente llega el vecino que era pareja de mi hermana, creo que ella lo había denunciado a él. De ratito viene y le dice a mi hermana: ‘si me haces favor de retirar esas demandas’, y mi hermana le dice: ‘aléjate de aquí, no quiero problemas, aléjate de aquí’. ‘Es que yo necesito que retires esa denuncia, porque yo no voy a asistir a esa cita que tú me estas mandando’”, narró María de Jesús, hermana de Andrea.El sujeto identificado como José Luis se retiró, sin embargo, minutos después regresó para insistir en el tema, pero al escuchar la misma respuesta, sacó un arma y disparó contra su expareja, quien quedo lesionada en su automóvil."De entre sus prendas saca su arma, le aprieta una, dos veces. El arma de trabó. Bendito sea dios, eso fue lo que a mi hermana le salvó la vida, que el arma se trabó. Si el arma no se hubiera trabado a ella le hubiera tocado el balazo por aquí en la cabeza, al momento en que se traba la pistola, ella se agacha hacia el volante del carro y la puerta, entonces ya por fin jala la pistola y le rozo por aquí, se agacha y se queda recargada en el volante del carro”, relató la María de Jesús.Tras la agresión, José Luis ingresó a su domicilio, que se encuentra en la calle Seguridad Pública esquina Justicia, colonia San José del Barranco, y se dio un tiro en la cabeza."Este señor se le queda viendo como diciendo se murió o vive y cuando vio que aparentemente ya estaba muerta, pienso yo, mi mente piensa que quería matarla, se va hacia allá, se va corriendo, se regresa y se tira el balazo, se oye el golpe. Su muchacha venía detrás de él y dice mi papá se mató, mi papá se mató”, agregó la hermana de la mujer baleada.Andrea, de 39 años de edad, fue llevada al Hospital Hidalgo con un rozón leve en la cabeza y fue dada de alta, mientras el agresor, durante la madrugada de este viernes, perdió la vida cuando recibía atención médica en el mismo hospital.De acuerdo con los familiares de Andrea, durante años vivió violencia física y verbal por parte de José Luis, quien era adicto al alcohol y sumamente agresivo.El pasado 20 de agosto, José Luis compartió en sus redes sociales la publicación de otra persona en la que se hace referencia a la urgencia de una reforma sobre portación de armas de fuego y defensa del hogar para que padres de familia pudieran tener facilidades para conseguir un arma y defender su patrimonio y a su familia.

