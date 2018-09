Diputados y Senadores preparan nueva ley para el Congreso

Ciudad de México- Los presidentes de la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, respectivamente, adelantaron que ya cuentan con el proyecto de una nueva ley para el Congreso de la Unión.“Sí, presentaremos una nueva ley del Congreso, ésta es muy anticuada, tiene muchas lagunas, es contradictoria con la propia Constitución; es fundamental para que haya un Congreso eficiente y para que verdaderamente transforme al país”, indicó Muñoz Ledo.Por su parte, Martí Batres recalcó que ambos presidentes del Congreso tienen mucha afinidad y han llegado a grandes acuerdos con respecto a la forma en que llevarán a cabo los trabajos de colaboración con los demás poderes, a nivel federal y local.“Estamos tomando cuatro niveles de colaboración con los grupos parlamentarios con la colegisladora, con los otros poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Judicial, y la colaboración con los estados de la República, tenemos la idea de trabajar con un parlamento abierto”, indicó.Sobre su mayoría, Muñoz Ledo apuntó que “Morena no viene a arrollar, viene a consensuar, ya lo dijo el presidente del Senado, abriremos una política de diálogo, ya hablé con líderes de todos los partidos, y traen buena actitud de diálogo”.Batres detalló que de momento lo primero que tratarán será la presentación del informe presidencial de Enrique Peña Nieto y la instalación de ambas Cámaras mañana, luego la suficiente sesión del Congreso general el 1 de diciembre, pero no dieron detalles de la organización.“Ha habido variantes de acuerdo con los distintos tiempos, algunos que han sido muy tormentosos al tiempo que se eximió al Presidente de la República de venir, en todos los parlamentos del mundo va el presidente, aquí nuestro deber es ponernos de acuerdo en todos los momentos”, informó Muñoz Ledo sobre si habrá tiempos para que cada partido haga un posicionamiento al informe presidencial.En conferencia de prensa, Batres y Muñoz Ledo también afirmaron que desde el primer día de la 64 Legislatura se dará cuenta del plan de austeridad que tienen planteado para el Congreso.Muñoz Ledo precisó que tan sólo en San Lázaro se podría reducir hasta 35% de gastos, y recordó que la acotación del término “aviadores” nació precisamente en la Cámara de Diputados. “Aquí se cambiaban vuelos de avión por favores políticos”, acusó.Ambos titulares del Congreso se comprometieron a no utilizar los automóviles que les ofrece la Cámara que presidirán. Dijeron, cada quien usará el transporte que utiliza actualmente y es de su propiedad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.