Ciudad de México— Como parte de los recortes presupuestales y ajustes en las funciones de la Administración Pública, el equipo del Gobierno de López Obrador ha planteado eliminar la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.La propuesta fue mencionada por Carlos Romero Aranda, futuro procurador Fiscal Federal, durante un congreso organizado por la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC).Actualmente, Hacienda cuenta con tres subsecretarías: la del Ramo, que actualmente dirige Miguel Messmacher y que encabezará Arturo Herrera en la nueva Administración; la de Egresos, al frente de la cual está Úrsula Carreño Colorado y a quien sucederá en el puesto Gerardo Esquivel, y la de Ingresos, actualmente a cargo de Alberto Torres García, pero para la cual aún no se han nombrado posibles candidatos.De acuerdo con el Manual de Organización General de Hacienda, la Subsecretaría de Ingresos se integra por cinco unidades: la de Política de Ingresos No Tributarios, Política de Ingresos Tributarios, Legislación Tributaria, Coordinación con Entidades Federativas y la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos.Ente sus principales funciones, según explica el Manual, se encuentra la elaboración de las proyecciones y cálculos de los ingresos de la Federación; determinar las contribuciones, productos, aprovechamientos, precios y tarifas de los bienes y servicios, así como formular propuestas en materia fiscal federal y aduanera.Además, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades, esta subsecretaría funge como enlace entre el Gobierno federal y los gobiernos locales y tiene a su cargo formular e instrumentar la política de coordinación fiscal con entidades y municipios; además de que realiza los cálculos de las participaciones que se entregan a las entidades, pero también tiene a su cargo la distribución y liquidación de los recursos a estados.Por lo tanto, es responsable del 15 por ciento del gasto total del sector público.El año pasado, la Subsecretaría de Ingresos tuvo un presupuesto aprobado de 73 millones 150 mil pesos.Consultada sobre la supresión de la Subsecretaría, la ANEFAC señaló que aún no se conoce la nueva estructura que tendría Hacienda, por lo que es necesario esperar a que se publiquen las reformas al reglamento interno de la dependencia.

