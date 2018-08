Ciudad de México— Las mujeres que han sido procesadas en el país acusadas del delito de aborto provienen de contextos de violencia y de alta marginación económica, y no cuentan con acceso a información reproductiva, aseguró Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).Al presentar el informe "Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México", la activista explicó que incluso algunas mujeres han sido sentenciadas sin pruebas que avalen que se provocaron un aborto."El Estado invierte recursos en perseguir a las mujeres, tratarlas como criminales. Están condenadas a sufrir años en prisión y son sentenciadas, incluso, cuando no existe ninguna prueba en su contra y no se puede acreditar su responsabilidad", afirmó.De acuerdo con el reporte, de 2007 a 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas en México por el delito de aborto y 83 recibieron prisión preventiva por esta causa.Tamés detalló que algunas mujeres son sentenciadas, además, por otros delitos como homicidio en razón de parentesco e infanticidio, los cuales tienen penas más grandes."Se persigue a las mujeres que tienen abortos espontáneos, que sabemos que son situaciones que pueden pasar de manera regular en el primer trimestre del embarazo; a mujeres que no sabían que estaban embarazadas, y a mujeres que tienen partos fortuitos. Ese es un panorama mucho más aterrador", lamentó.La especialista añadió que a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, quienes tienen derecho a un aborto -como establece la Ley de Víctimas-, también se les niega el aborto."Obligar a continuar un embarazo producto de una violación sexual puede constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes."Los prestadores de servicios de salud no conocen la normativa o, aun conociéndola, quieren castigarlas y a veces pasan por el Ministerio Público", señaló.Por esta razón, tanto el GIRE como activistas y académicas se pronunciaron porque el aborto sea despenalizado en el país, al menos hasta las 12 semanas, como ocurre en la Ciudad de México.Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se llevó a cabo la presentación del informe, puntualizó que hay tres rutas posibles para lograr despenalizar el aborto a nivel nacional.Una sería impulsar reformas en cada entidad federativa a los códigos penales correspondientes; intentar la reforma constitucional en la materia, o continuar llevando casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ampliar los derechos.Académicas y legisladoras consideraron que en el próximo Gobierno se puede abrir un debate en el que se proponga la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación a nivel nacional.La diputada electa por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, explicó que dan señales de esto las posturas sobre el aborto y sobre homologar los códigos penales estatales que han expuesto los próximos Secretarios de Salud y de Gobernación, respectivamente.Además, destacó, en la nueva Legislatura, que está por arrancar, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados trabajarán más mujeres, y algunas de ellas se asumen feministas."Llegamos mujeres reconocidas como feministas, y parte de nuestra agenda será avanzar en salud sexual y reproductiva y, por supuesto, en promover el reconocimiento de la Interrupción Legal del Embarazo", señaló en entrevista, tras asistir a la presentación del informe de GIRE."Nos parece fundamental lograr una despenalización efectiva del aborto en nuestro País. El aborto legal, seguro y gratuito para que las mujeres no mueran y tampoco sean perseguidas o criminalizadas. Necesitamos ir hacia eso y llevar esta discusión al Congreso", agregó.En tanto, la investigadora feminista Marta Lamas señaló que el futuro Secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha declarado que el aborto tendría que despenalizarse en el País y ser visto como un servicio de salud."Fue una declaración muy importante que a mí me puso muy contenta. Y yo creo que hay muchas posibilidades de que, si se cambia la cabeza en el sector salud, haya cosas que se puedan resolver en términos de la actitud de los médicos."Y hay muchas experiencias a nivel internacional en donde son los médicos los que toman las decisiones sobre el aborto", sostuvo en entrevista.A decir de Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, el hecho de que Morena tenga mayoría en 19 Congresos locales podría ser una circunstancia idónea para modificar el marco normativo que penaliza el aborto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.