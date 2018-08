Quemados vivos no eran robaniños, sino campesinos

La tarde de ayer, habitantes del municipio de Acatlán de Osorio, en Puebla, lincharon y quemaron a dos sujetos supuestamente señalados como roba niños. Sin embargo, la SSP de la entidad desmintió que se tratara de delincuentes, eran simples campesinos.Son al menos tres las versiones que surgieron sobre los hechos en Acatlán:La de la población es que los linchados y quemados fueron detectados por unos maestros cuando escucharon el llanto de tres niños en la camioneta de la marca Ford tipo Explorer, en la que viajaban los presuntos roba niños.Al solicitar el apoyo para liberar a los niños, la población se empezó a enardecer. Pero lograron el traslado a la cabecera municipal y de la comandancia los sacaron para lincharlos y quemarlos.La versión de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, indica que fueron detenidos en una junta auxiliar por consumir alcohol en la vía pública y chiflarle a una mujer. Sin embargo, la población corrió el rumor que habían robado a unos niños y tras el traslado a la cabecera municipal, los ciudadanos los sacaron de la comandancia para matarlos.Pese a que hubo un lapso razonable para que las autoridades municipales de Acatlán de Osorio activaran el protocolo de extracción y solicitaron auxilio de las autoridades estatales, según la SSP, nunca lo hicieron y por ende serán investigados.Además no hubo negociador municipal para frenar a la multitud enardecida que terminó quemando vivos a los campesinos.Otra de las versiones es que los campesinos llegaron al municipio a cobrar un dinero, pero el deudor además de no pagarles, empezó a correr el rumor de que eran roba niños.Al final, los ciudadanos decidieron hacer justicia por propia mano y hasta el momento en la plaza pública de Acatlán, permanece el olor a carne humana quemada.Cabe señalar que en lo que va del año, esta es la tercera ocasión en la que queman a presuntos delincuentes en los municipios de la entidad.Hasta el momento, la FGJE de Puebla no ha informado sobre detenciones por los linchamientos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.