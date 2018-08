Sedentarismo, causa 5 millones de muertes en el mundo: OMS

Ciudad de Méxco- No hacer ejercicio es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, diabetes e hipertensión, y para fallecer prematuramente.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sedentarismo está relacionado con cinco millones de muertes anualmente en el mundo, por lo que recomienda realizar actividad física al menos 150 minutos (dos horas y media) a la semana.Aunque para cualquier persona es 21 veces más barato adoptar hábitos saludables que tratar una diabetes complicada, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO), hay resistencia a ejercitarse o simplemente caminar.En conferencia de prensa organizada por la organización civil Quiero Saber Salud, Gilberto Franco Sánchez, subdirector de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra (INR), dijo que se debe educar en salud a la población en general.Afirmó que hacer actividad física depende de la voluntad de la persona, pero sugirió a las empresas propiciar ambientes favorables y establecer estímulos económicos para quienes cuiden su salud."Pueden ser vacaciones especiales a quien realice exitosamente un programa específico de pérdida de peso o algún otro, porque de esa forma se benefician ellas mismas al evitar ausentismo e incapacidad de los trabajadores por complicaciones en enfermedades crónico degenerativas”, subrayó.Mientras que la nutrióloga Mónica Hurtado González, consultora de Quiero Saber Salud, señaló que modificar los estilos de vida no es fácil, pero hay sencillos pasos que ayudan a conseguirlo como activarse poco a poco y tener información correcta sobre nutrimentos y calorías.Pretextos para no hacer ejercicio hay suficientes como el clima, la falta de tiempo, la inseguridad y no tener dinero, pero no es necesario inscribirse en un gimnasio ya que se puede empezar por caminar en un parque o ir a los gimnasios urbanos.

