Falta a audiencia senador prófugo

Ciudad de México— Noé Castañón, senador acusado de violencia familiar y solicitado por la justicia, no llegó a su audiencia de este jueves, sin embargo, quien sí acudió fue su padre, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Noé Castañón León.El exintegrante de la SCJN arribó con cuatro hombres y 40 minutos después de la hora en que fue citado su hijo a los juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento.Dos de sus acompañantes, uno de ellos con personalidad jurídica, preguntó a una de las secretarias si la audiencia se había celebrado, al tiempo que pidió "hablar con el Juez".La mujer le contestó que éste estaba ocupado y que debía esperar para reunirse con él.El padre de Castañón permaneció hasta las 12:45 horas en un edificio contiguo, para luego reunirse con sus acompañantes.El exministro abandonó los juzgados a las 13:00 horas, sin dar declaración a los medios de comunicación.El legislador electo fue citado hoy a comparecer a las 11:00 horas en la audiencia inicial solicitada por el Fiscal del Ministerio Público, por el delito de falsedad de declaración.Sin embargo, el imputado se dio ayer a la fuga en Chiapas y un juez giró una orden de comparecencia para que fuera presentado mediante la fuerza pública.Noé Castañón hijo estaba en posibilidad de acudir por su propia voluntad a los juzgados, pero no fue así.Por ahora, se espera una nueva fecha para celebrar la audiencia en la que le darán a conocer al imputado los hechos y él podrá presentar pruebas a su favor.Mayte López, su exesposa, y quien lo acusó desde hace año y medio de arrebatarle a sus hijos en un contexto de violencia familiar, dijo que ella no asistió porque no era necesario de acuerdo a las legislaciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.