Acepta Judicatura reducir su gasto

Ciudad de México— El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pedirá para 2019 un presupuesto 6.2 por ciento menor al que recibió en 2018, con lo que por primera vez en su historia tendrá menos dinero que en el año anterior.El Pleno del CJF aprobó el 15 de agosto un proyecto de presupuesto de 57 mil 968 millones de pesos, 3 mil 870 millones menos que lo autorizado para 2018, al reconocer que "la sociedad mexicana vivió un proceso electoral en el que se expresó por un funcionamiento del Estado bajo criterios de mayor racionalidad y austeridad".En términos nominales, la reducción para 2019 sería de 6.3 por ciento, y contando inflación rebasaría 10 por ciento, con lo que el CJF tendría en 2019 casi el mismo presupuesto que en 2016.El proyecto no disminuye las percepciones del personal jurisdiccional, magistrados, jueces y secretarios, pues lo prohíbe la Constitución, pero sí baja 10 por ciento los ingresos de 262 funcionarios administrativos superiores, lo que ahorrará 60.4 millones de pesos.Los seis consejeros de la Judicatura también mantienen su remuneración anual neta, de 4.7 millones de pesos, pues la Suprema Corte de Justicia ha interpretado que ministros, consejeros y magistrados del Tribunal Electoral federal pueden seguir ganando más que el presidente de la República, salvo que se agreguen nuevas plazas en esos órganos.Originalmente, la Comisión de Administración del CJF había acordado solicitar 73 mil 981 millones de pesos, con lo que se hubiera mantenido la costumbre histórica de incrementos anuales, y la idea era pedir casi 8 mil 700 millones de pesos para el interminable proceso de expansión de la infraestructura judicial.Pero el 10 de agosto, el presidente del CJF, Luis María Aguilar, ofreció al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, bajar 5 mil millones de pesos el presupuesto del Poder Judicial de la Federación.El grueso de este descuento tiene que salir del CJF, que ejerce alrededor de 87 por ciento del dinero del PJF, pues administra más de 800 juzgados y tribunales y tiene 44 mil 589 empleados, mientras que el resto lo pondrán la Corte y el TEPJF.Cinco días después del desayuno con Andrés Manuel López Obrador, el CJF modificó la propuesta original y redujo todos los rubros, destacando infraestructura, donde solo quedarán 250 de los 8 mil 693 millones planeados para 2019, y de los 2 mil 645 millones que hay en 2018.Aún así, el CJF tiene un fideicomiso para infraestructura con saldo de casi 4 mil millones de pesos, y también usaría para obras nuevas o en curso dinero del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, otro fideicomiso, que tiene 609 millones.En servicios personales se ejercerían 49 mil 833 millones de pesos, con la oferta de reducir las aportaciones del CJF al seguro de separación individualizado, no contratar por honorarios, y no gastar en el seguro de gastos médicos mayores contratado con Banorte, ya pagado con fondos de 2018.Habrá 642 millones de pesos para un posible aumento salarial de 5 por ciento, solo para empleados sindicalizados y de enlace, no para mandos.

